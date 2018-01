Fußball Riesa bewirbt sich um Länderspiel des DFB-Nachwuchses Entsprechende Unterlagen für ein Event in der Feralpi-Arena gehen jetzt an den Verband, teilte die BSG Stahl jetzt mit.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Riesa. Die Elbestadt will ein Nachwuchsländerspiel im Fußball in der Feralpi-Arena austragen. Eine entsprechende Bewerbung hat die BSG Stahl Riesa vorbereitet. Sie soll in diesen Tagen auf dem Postweg an den Deutschen Fußball Bund (DFB) geschickt werden. „Es wurde eine aussagekräftige Bewerbungsmappe über unsere Feralpi-Arena und den Verein angefertigt“, teilte der Verein mit.

Die BSG führte im Sommer 2017 bereits die sächsischen Pokalfinals der B- und C-Jugend durch. Ebenso bewirbt man sich um das Kreispokalendspiel 2017/18 im Frühjahr, zu der eine Entscheidung seitens des Kreisverbandes Fußball Meißen derzeit noch aussteht.

Bereits seit über zwölf Jahren bewirtschaftet Stahl Riesa die Sportstätte in Merzdorf. Ein kleines Schmuckstück ist dank der Sponsoren, Fans, Unterstützer, Angestellten und Helfer entstanden. Die Feralpi-Arena habe nach Ansicht des Vereins beste Voraussetzungen für die Austragung solcher Highlights in der sportbegeisterten Stadt Riesa.

