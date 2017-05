Riesa bewirbt sich Eine deutliche Stadtratsmehrheit stimmte jetzt für den Tag der Sachsen 2019. Doch es gab auch kritische Stimmen.

Hören, sehen, weitersagen - mit diesem Spruch warb Riesa für den 8.Tag der Sachsen 1999. © Archiv/Lehmann

Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) dürfte die Stadtratssitzung am Mittwochabend zufrieden verlassen haben. Im Gepäck: einem Auftrag. Er kann sein Ziel weiterfolgen und eine Bewerbung für den Tag der Sachsen nach Dresden schicken. Eine deutliche Stadtratsmehrheit stimmte für die Ausrichtung des Volksfestes im Jahr 2019 – genau 20 Jahre nachdem die Großveranstaltung erstmals in Riesa über die Bühne ging. „Wir sehen den Tag der Sachsen auch als Baustein für unsere Stadtentwicklung“, so Müller.

Denn da der Freistaat Fördermittel an die Ausrichterorte ausreicht, hofft die Stadt, bleibende Verbesserungen für Riesa erreichen zu können. Im Fokus soll dabei der Rathausplatz mit der leerstehenden Kaffeerösterei Kaffee Starke stehen. CDU/FDP, Linke und SPD wollen das Eckgebäude in ein Bürgerhaus verwandeln, in dem auch die Stadtinformation unterschlupf findet. Der Rathausplatz soll über 2019 hinaus an Attraktivität gewinnen, und „wieder ein Magnet werden, der die Menschen inspiriert, nicht nur den Mannheimer Platz zu besuchen“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag.

Skeptisch sieht das Dirk Haubold (Freie Wähler): „Der Rathausplatz ist nicht der schönste, aber für die Wochenmärkte oder das Stadtfest funktioniert er.“ Die Sanierung des Platzes und der alten Kaffeerösterei seien nicht die vordergründigen Probleme Riesas. Sein Fraktionschef Stefan Schwager sieht das ähnlich: „Wir haben einen Investitionsstau in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags.“ Ausgaben für eine einmalige Sause vorzuziehen, sei nicht zu verantworten. Auch Baubürgermeister Tilo Linder bremste die Euphorie. Fördermitteltöpfe für Sanierungen von Rathausplatz und Kaffee Starke kenne er aktuell nicht. „Ich möchte Sie lediglich auf die Gefahren hinweisen.“ Offenbar war er bei den Vorberatungen nicht einmal einbezogen worden.

Positiv äußerte sich SPD-Fraktionschef Andreas Näther: „Ich habe die Hoffnung, dass wir näher zu zueinanderfinden, wenn wir ein Projekt wie den Tag der Sachsen gemeinsam stemmen.“ Auch CDU-Fraktionschef Helmut Jähnel sprach sich für das Volksfest aus: „Auch wir sehen die finanziellen Risiken, aber wir sind zu dem Ergebnis gekommen: Ja, wir können das.“ Dieser Meinung ist auch Kämmerin Kerstin Köhler, aber: „Die Frage lautet nicht, ob wir es uns leisten können, sondern, ob wir es uns leisten wollen. Wenn ja, sind alle gefragt auch Einschnitte hinzunehmen.“

Volksfest statt Festjahr

Mit 21 Ja-Stimmen (sechs dagegen) war das Votum eindeutig. Keine große Überraschung, da sowohl die Chefs der beiden größten Fraktionen CDU/FDP und Linke als auch der SPD-Fraktion hinter dem Antrag standen. Doch da es mit dem Fraktionszwang im Riesaer Rat nicht allzu weit her ist, stimmten auch nicht alle Anhänger für die Forderung ihrer Chefs, so wie Volker Thomas (Linke). „Angesichts unserer Haushaltslage halte ich einen Zuschussbedarf von rund einer halben Million Euro für zu hoch“, sagte er und brachte einen eigenen Antrag ein. Anstelle von Sachsens größtem Volksfest wollte er 2019 zum Festjahr erklären. Anlass: die Ersterwähnung Riesas vor 900 Jahren. „Das würde weniger kosten als der Tag der Sachsen.“ Sein Vorschlag bekam jedoch keine Mehrheit. Umsonst soll seine Mühe jedoch nicht gewesen sein: „Wir können die guten Ideen von Volker Thomas mühelos in den Tag der Sachsen einbetten“, so CDU-Fraktionschef Jähnel.

Das Votum des Stadtrates bedeutet nicht, dass Riesa 2019 auf jeden Fall Austragungsort des Volksfestes wird. Der SZ liegen jedoch auch keine Informationen über Konkurrenz vor. Sollten sich tatsächlich weitere Städte für den Tag der Sachsen 2019 entschieden haben, so haben diese ihre geplante Bewerbung bislang für sich behalten. Borna, eine Stadt, die sich schon häufiger beworben hat, interessiert sich für die Ausrichtung in zwei Jahren offenbar nicht. Das teilte ein Sprecher der Kleinstadt bei Leipzig mit. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 31. Mai. Erst danach wird die Staatskanzlei Auskunft darüber geben, ob weitere Bewerbungen angekommen sind.

