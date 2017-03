Finswimming Riesa beschert tolle Zeiten Bei den Süddeutschen Meisterschaften haben Döbelns Tauchsportler mit sehr guten Leistungen überzeugt.

© Symbolfoto: Steffen Unger

Am Wochenende wurden in Riesa die 40. Süddeutschen Meisterschaften im Finswimming ausgetragen. An den Start gingen 223 Sportler aus 22 Vereinen, darunter auch neun Döbelner Flossis. Trainer Frank Bautzmann: „Dieser Wettkampf war gleichzeitig auch die letzte Möglichkeit, Qualifikationszeiten für die anstehenden Deutschen Meisterschaften der verschiedenen Altersklassen zu schaffen. Entsprechend hoch war die Motivation bei allen.“

Henriette Renner ging erstmals bei so einem großen Wettkampf über die 50m Flossenschwimmen (FS) an den Start und wurde mit einer neuen Bestzeit und Platz sechs belohnt. Neele Pilz erkämpfte sich je zwei dritte und vierte Plätze. Michelle Rasser wollte allen beweisen, dass ihre guten Leistungen der vergangenen Wochen steigerungsfähig sind. Das gelang ihr mit einer Bestzeit über die 200m FS. Anni Winkler wurde bei der Jugend, teilweise in neuen Bestzeiten, dreimal Zweite und einmal Dritte. Josefine Neudorf-Blochwitz versuchte sich erstmals über die 800m Streckentauchen (ST) und das mit großem Erfolg. Sie wurde Süddeutsche Meisterin. Dies gelang ihr auch über 100m ST. Außerdem schwamm sie über 200m FS eine sehr gute neue Bestzeit. Zum Abschluss der Wettkämpfe erkämpften sich die Mädchen in der 4x100m Flossenschwimmstaffel einen sehr guten zweiten Platz.

Diesen guten Leistungen der Mädchen wollten natürlich die Jungs und Männer nicht nachstehen, was auch gelang. Felix Elenkow wurde einmal Vierter und je zweimal Fünfter und Sechster. Pascal Stahn erkämpfte sich zwei vierte Plätze und zum Abschluss in neuer Bestzeit den zweiten Platz über 400m FS.

Die beiden Masterstarter aus Döbeln mussten in der Offenen Klasse starten, da es bei den Süddeutschen Meisterschaften keine gesonderte Wertung gibt. Helmut Mönch holte bei seinem einzigen Start, den 800m ST, den Vizemeistertitel. Daniel Winkler wurde über die 50m und 100m FS jeweils Vizemeister und Dritter über die 50m ST.

Mit diesen guten Ergebnissen ging aus Sicht der Döbelner ein langer und erfolgreicher Wettkampf Ende, bei dem erfreulicherweise eine ganze Anzahl von Qualifikationszeiten für die Deutschen Meisterschaften erkämpft wurden. (DA/bautz)

