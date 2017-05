Riemix feiert fünften Geburtstag Das Kinder- und Jugendhaus zog 2012 von der „Kaufhalle“ in die Klötzerstraße. Am Sonnabend gibt’s ein großes Fest.

Seit fünf Jahren gibt es das Riemix an der Klötzerstraße. © Sebastian Schultz

Das Riemix feiert seinen fünften Geburtstag: Am Samstag, 13. Mai, ab 10.30 Uhr veranstaltet der Betreiber Outlaw daher ein großes Fest in dem Kinder- und Jugendhaus auf der Klötzerstraße 29 c.

„Vor ziemlich genau fünf Jahren öffneten wir das neue Kinder- und Jugendhaus und konnten so zwei Outlaw-Projekte unter einem Dach vereinen“, erklärt Riemix-Chefin Anja Müller. „Mit der Verknüpfung des ehemaligen Familienzentrums ‚Kaufhalle‘ und der mobilen Arbeit haben wir wichtige Synergien in der pädagogischen Arbeit geschaffen. Und der neue Name sollte diese besondere Mischung symbolisieren: ein Mix aus Freizeitangeboten in Riesa – eben Riemix.“ Mehr als 50 Kinder, Jugendliche und ihre Eltern besuchen laut Outlaw seitdem täglich die Einrichtung.

Viele von ihnen haben sich bereits als Geburtstagsgäste angemeldet. „Highlight der Geburtstagsparty wird das Theaterstück ‚Mein Geschenk für Dich‘ des August-Theaters aus Dresden sein“, erklärt Riemix-Chefin Anja Müller. „Das Stück handelt von Freundschaft und kleinen Gesten für Menschen, die man gern hat. Das passt zu unserem Haus, zu den Menschen, die hier täglich sind, und natürlich zu einem Geburtstagsfest“, betont Anja Müller. Damit alle Gäste dabei sein können, baut das Team das zehn Meter große Zirkuszelt auf. „Im Anschluss gibt es Kaffee, Kuchen und Herzhaftes von unserer Feuerstelle“, so Müller.

Am Mittwochnachmittag gratulierten bereits Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) und die Mitglieder des Kulturausschusses. Ihre monatliche Sitzung hielten sie zur Feier des Tages im Riemix ab. (SZ)

Der ist Eintritt frei.

