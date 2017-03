Rie-Pro setzt wieder über Die Touristen können kommen: Nach der Fähre in Strehla ist nun auch die kurze Verbindung nach Promnitz wieder im Einsatz.

Die Elbfähre Riesa-Promnitz. © Stadtwerke Riesa

Nach der Winterpause ist die Elbfähre zwischen Riesa und Promnitz seit dieser Woche wieder in Betrieb. Die Zwischenzeit war von den Mitarbeitern der Esam für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen genutzt worden. Die Esam, eine hundertprozentige Tochterfirma der Stadtwerke Riesa, ist seit Ende 2006 für den Betrieb der Elbfähre zuständig. Als Eigentümer des Objektes tragen die Stadtwerke Riesa die anfallenden Kosten für den betriebssicheren Zustand der Fähre.

Die ist vor allem bei den zahlreichen Fahrradgästen beliebt – als kurze Verbindung zwischen dem rechtselbischen Elberadweg und der Riesaer Innenstadt. Das belegen die Zahlen aus dem Vorjahr: 2016 waren gut 9 400 Personen befördert worden, die insgesamt mehr als 7 200 Fahrzeuge mit sich führten. Dazu zählen neben Fahrrädern auch Kinderwagen und Mopeds. Erwachsene zahlen pro Überfahrt 1,50 Euro, Kinder (bis 16), Fahrräder und Kinderwagen kosten einen Euro. Für eine Zehner-Karte gibt es Rabatt.

Im Einsatz ist die Fähre bis Ende April jeweils Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr und sonnabends/sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr. Mittags zwischen 12 und 13 Uhr ist Pause. Ab Mai verkehrt die Fähre dann wochentags bis 18.30 Uhr und an Sonnabenden/Sonntagen/Feiertagen 9 bis 19 Uhr. Das gilt bis zum 24. September. Vom 25. September bis zum 28. Oktober ist dann immer schon um 18 Uhr Schluss, vom 29. Oktober bis zum 16. Dezember wird witterungsabhängig an Wertkaten nur von 8 bis 15 Uhr und sonst bis 13 Uhr übergesetzt. (SZ/csf)

