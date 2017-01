Richtungsstreit im Rathaus Stadtrat Frank Kern verteidigt seine Kritik am Vorpreschen der Verwaltung in der Kita-Frage. Nicht der einzige Grund für einen Disput mit OB Holm Große.

Heftige Diskussionen im Bischofswerdaer Rathaus. © Thorsten Eckert

Mit wie viel Widerspruch gegenüber den Vorschlägen des Oberbürgermeisters und seiner Amtsleiter darf ein Stadtrat aufwarten, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, Bremsklotz zu sein? Mit dieser Frage setzen sich Bischofswerdas SPD-Fraktionsvorsitzender Frank Kern und OB Holm Große (parteilos) derzeit am Beispiel von Themen öffentlich auseinander, bei denen sie unterschiedlicher Meinung sind. In einem Brief an den OB, der der SZ vorliegt, schreibt der Stadtrat: „Sie haben mich öffentlich benannt als jemanden, der die positiven Entwicklungen der Stadt torpediert. Das kann und will ich so nicht stehen lassen. Schließlich setze ich mich schon seit 1994 für die Stadt und ihre Bürger ein. Niemals habe ich gegen die Interessen der Stadt gehandelt.“ Kern erklärt sich in seinem Brief unter anderem zu seiner Feststellung, in der Verwaltung hätten einige Mitarbeiter ein Problem mit der Rolle des Stadtrates. „Dazu stehe ich und habe genügend Beispiele.“

Mit seinem Brief reagiert Stadtrat Kern auf die jüngste Rede von OB Große kurz vor Weihnachten im Parlament. Wie zu seiner Bilanz nach einjähriger Amtszeit im Sommer setzte sich Große hier erneut auch mit den aus seiner Sicht nötigen Voraussetzungen für „eine gedeihliche Entwicklung unserer aller Stadt“ auseinander. So sagte er, „für die ehrenamtliche, hoch engagierte und zeitlich fordernde Tätigkeit als Stadtrat zolle ich jedem Stadtrat höchsten Respekt.“ Es gehe darum, gemeinsam den Bürgern zu dienen. Der OB sagte auch, er wünscht sich, „dass alle Aktiven der Stadtgesellschaft an einem Strang und vor allem in eine Richtung ziehen, um damit Bischofswerda und mich als OB zu unterstützen.“ Konkret erwartet der OB unter anderem „etwas mehr Demut und Achtung, wenn ein externer Fachmann ein mit Fachleuten vor Ort erstelltes Gutachten im Stadtrat vorstellt, dieses aber sofort von Räten in seinen Empfehlungen angezweifelt und der Gutachter in wenig respektvoller Art belehrt wird.“

Vertrauen kann schnell zerstört werden

Enttäuscht äußerte sich Große zum Abstimmungsergebnis beim Grundsatzbeschluss über die Zukunft der städtischen Kitas in Bischofswerda im Dezember, bei dem es um die mögliche Überleitung aller städtischen Einrichtungen an private Träger geht. Die Vorlage der Verwaltung fand keine Mehrheit. Große sprach danach in seiner Grundsatzrede von Vertrauen, das schnell zerstört werden kann, „wenn nach über einem Jahr Beratung in den Ausschüssen, unzähligen Vorlagen des Fachamtes und umfassenden Gesprächen mit den Betroffenen der gemeinsam mit den Fraktionen erarbeitete Stand der Vorbereitungen kurzerhand ad absurdum geführt wird.“ Die Stadtverwaltung hatte eindringlich darum geworben, die Kindereinrichtungen in ihrer Qualität dadurch zu sichern, dass auch die Möglichkeiten für neue Trägerschaften geprüft werden. Sie sieht die Zukunft ihrer Kitas aufgrund größeren fachlichen und personellen Potenzials besser bei freien Trägern, auf Grundlage eines mit Abgeordneten und Kita-Leiterinnen erarbeiteten Kriterienkataloges, der im Stadtrat bereits beschlossen wurde.

Stadtrat Frank Kern gehörte zu den Abgeordneten, die während der öffentlichen Diskussion Kritik äußerten an der Richtigkeit der geplanten Privatisierung aller Kitas und die sich gegen die Art des Vorgehens wehrten. Die Verwaltung sei es, die die Spielregeln nicht einhält, so Kern jetzt auch in seinem offenen Brief. Demnach hatte die Verwaltung vom Stadtrat im Rahmen der Konsolidierung den Auftrag, „zu prüfen, inwieweit es Sinn macht, einige Einrichtungen auszugliedern. Zu einer Ausschreibung aller Einrichtungen gab und gibt es kein Mandat des Stadtrates.“ Den Inhalt der Vorlage für die Grundsatzentscheidung nennt Kern „ein alleiniges Vorpreschen der Verwaltung“. Weil es keinen Grundsatzbeschluss über die Ausschreibung zur Überleitung der städtischen Kitas in freie Trägerschaften gab, kann die Arbeit jetzt nicht wie von der Verwaltung und Teilen des Stadtrates gewünscht laufen. SPD, BfB und Linke hatten mehrheitlich gegen den Grundsatzbeschluss gestimmt. OB Große vor Weihnachten im Parlament: „Wieder einmal werden Entscheidungen vertagt, statt sich auf den Weg zu machen, um auszuloten, was für unsere Kindereinrichtungen, die Leiterinnen und Erzieherinnen machbar ist.“

