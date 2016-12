Richtkrone für Feuerwehrhaus Die Baukosten betragen insgesamt rund 1,2 Millionen Euro.

Auf das Feuerwehrhaus in Lommatzsch wurde jetzt die Richtkrone aufgesetzt. Das Ziel, dies noch vor Weihnachten zu feiern, wurde damit erreicht. Der Neubau des Gerätehauses der Feuerwehr Lommatzsch kam in den letzten Wochen sehr gut voran. Der Fußboden wurde betoniert, die Wände sind nach oben gewachsen und das Treppenhaus nimmt langsam Gestalt an. Das Dach der Fahrzeughalle schließt sich, der Bau des Funkraumes hat begonnen.

Der Bau des Feuerwehrgerätehauses ist die größte Investition der Stadt in diesem und im nächsten Jahr. Die Baukosten betragen insgesamt rund 1,2 Millionen Euro. Die Stadt erwartet eine Förderung von 50 Prozent. Unter anderem ist vorgesehen, fünf neue Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge und andere Technik zu bauen. Auch Umkleide- und Sanitärräume sollen entstehen. Bisher müssen sich die Feuerwehrleute bei Einsätzen hinter den Fahrzeugen umziehen. (SZ/jm)

