Richtiger Winter

Beste Bedingungen für Wintersportler: So wie hier am Tännicht bei Sohland können Langläufer derzeit noch überall im Landkreis gut gespurte Skiwanderwege nutzen. Die Skilifte in Sohland und in Rugiswalde sind täglich in Betrieb. © Robert Michalk

Skilift in Betrieb!!!! Vier Ausrufezeichen. Beim Skiclub in Sohland/Spree ist die Euphorie so groß wie lange nicht mehr. Wann auch haben zuletzt so gute Wintersportbedingungen geherrscht? 27 Tage ist der Lift im Tännicht in dieser Saison schon gelaufen. Ein Rekord. Und ein Ende ist noch längst nicht abzusehen bei einer Schneedecke von mindestens einem halben Meter. Diese Aussichten zaubern Günther Rößler ein breites Lächeln ins Gesicht. „Das ist der beste Winter seit Langem“, freut sich der Chef vom Skiclub.

Im ganzen letzten Winter konnten sich die Sohlander über gerade mal sieben Skitage freuen, im Winter davor über zehn, in der Saison 2013/14 auch nur über sieben Tage Liftbetrieb. Und das trotz der Möglichkeit, mit einer künstlichen Schneeproduktion nachhelfen zu können.

Die haben die Skifreunde an den anderen Abfahrtshängen im Landkreis ohnehin nicht. Doch auch in Elstra, Steina und Ohorn kennt das Winterglück gerade keine Grenzen. „Wir konnten in den letzten Jahren überhaupt nicht an unserem eigenen Skihang fahren, sagt Sven Mager vom Skiclub Elstra. Doch ohne eine dicke Kunstschnee-Unterlage wie in Sohland oder Rugiswalde bei Sebnitz heißt es für die kleinen Skigebiete schon wieder Hoffen und Bangen. Wird es womöglich tauen? Noch ist weder am Gickelsberg in Ohorn noch am Schwarzenberg in Elstra sicher, ob der Schnee ausreicht, um alle Wintersportfreunde auch an diesem Wochenende wieder zum Skifahren einladen zu können.

Sind die Schneetage in der Oberlausitz gezählt? Für diesen Winter höchstwahrscheinlich noch nicht, glaubt Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst. Es gibt Signale, dass es schon nächste Woche wieder kälter wird, sagt der Meteorologe. Zudem stehen ja Februar und März erst noch bevor. Da könnte es durchaus noch lange Wintereinbrüche geben.

Deutliche Abweichung

Generell aber machen die Meteorologen den Wintersportlern in der Region für die Zukunft immer weniger Hoffnung. Es wird trockener und wärmer. „In unseren Breiten sind die Winter vom Wechsel der Luftmassen geprägt“, erklärt Florian Engelmann. „Es ist auffällig, dass sich die Strömungsmuster verändert haben“, sagt er. So war auch das Jahr 2016 wieder wärmer als das langjährige Mittel – sogar um 1,3 Grad Celsius. „Das ist eine sehr deutliche Abweichung, die man durchaus in einem Zusammenhang mit der Klimaerwärmung sehen muss“, sagt Florian Engelmann.

Zudem liegen die Skipisten in der Region gerade um die 500 Meter hoch. Die Schneefallgrenze liegt oft höher. Ohnehin prognostizieren Klimaforscher, dass in den Mittelgebirgen in den nächsten Jahrzehnten immer weniger natürlicher Schnee fällt. Nach ihren Berechnungen könnte die Anzahl der Schneetage in Höhen unter 1 000 Metern bis zum Jahr 2030 um 20 Prozent, bis 2050 sogar um die Hälfte sinken. Die Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes an der Station in Kubschütz belegen den Trend schon jetzt: Die durchschnittliche Zahl der Schneetage sinkt seit Beginn der Messungen im Jahr 1961 ziemlich kontinuierlich.

Also nichts wie raus und die weiße Pracht nutzen, solange es geht. Die Skilifte in Sohland und Rugiswalde sind täglich in Betrieb. Und überall im Landkreis locken Loipen und gut präparierte Skiwanderwege. 40 Kilometer sind allein um Sohland und Wehrsdorf gespurt, 45 Kilometer rund um Neukirch und im Hohwald. Gespurt ist auch um Steina, Elstra und Pulsnitz.

Ideen fürs ganze Jahr gefragt

Nur Frank Sutter, das Ski-Urgestein aus Neukirch, hat bei so viel Winter auch viel Wehmut im Blick. Kein Wunder! Wenn die Neukircher jetzt bloß ihren Skilift am Valtenberg noch hätten. Aber wer hätte nach den schneearmen Jahren denn noch an solche Winter geglaubt. Aber Ski-Sutter wäre nicht Ski-Sutter, hätte er da nicht schon ein neues großes Projekt in der Schublade. Aber lohnen sich bei diesen Aussichten in die Zukunft denn überhaupt noch Investitionen in den Wintersport? Frank Sutter schmunzelt und sagt dann ganz entschieden: „Nein! Wir müssen eben Ideen entwickeln, wie wir die Investition das ganze Jahr nutzen können.“ Und bis es soweit ist, könnten Skifahrer gerne kommen, sagt er. Der Valtenberg soll übrigens schon ein Geheimtipp für Tourengeher sein.

Skilift in Sohland: Mo-Mi 15-19 Uhr; Do/Fr 15-21 Uhr

Sa/So 10-20 Uhr

Skilift in Rugiswalde: Mo-Fr 14-20 Uhr; Sa/So ab 10 Uhr

Die Skilifte in Ohorn und Elstra öffnen nur an den Wochenenden für Gäste; aktuelle Informationen im Internet

