Richtig draufhauen macht Spaß Jacob Odametey bringt den Kindern den Umgang mit Trommeln bei. Dabei vermittelt er nicht nur Freude.

Jacob Odametey bringt den Kindern der Grundschule Großweitzschen im Rahmen des Ganztagsangebotes das Trommeln bei. © Dietmar Thomas

Großweitzschen. Es ist laut in der Grundschule Großweitzschen. Aber nicht weil die Kinder lärmen, sondern weil gerade der Trommelkurs mit Jacob Odametey läuft. Die rhythmischen Klänge verbreiten sich aus dem Keller im ganzen Gebäude. Käthe, Nele und die anderen Kinder sind mit Begeisterung dabei. Zu Beginn fragt Jacob, wie die Weihnachtstage verlaufen sind und ob es viel Schokolade gegeben hat. Gleich darauf wird aus dem Satz „Schokolade schmeckt furchtbar gut“ ein Solostück auf der Trommel.

„Das Trommeln ist unsere Sprache, die überall verstanden wird, sagen die Afrikaner“, so Jacob Odametey, der aus Ghana stammt und schon seit 25 Jahren in Deutschland lebt. Er bringt Kindern den Umgang mit dem Instrument bei. „Ich mache das schon seit etwa 20 Jahren“, so der Musiker. Er habe zunächst bei einem Autohersteller gearbeitet, sich aber vor einigen Jahren mit der Musik selbstständig gemacht. „Das Trommeln soll die Kinder motivieren, sie sollen Aggressionen abbauen, aber auch Konzentrationsschwächen überwinden“, beschreibt der 45-Jährige die Ziele seiner Arbeit. Odametey, der seit einem Jahr mit seiner Familie in Schrebitz lebt, bietet Trommelkurse nicht nur für Kinder an. „Musik als Therapie eignet sich auch für ältere Menschen“, sagt er.

Zwischendurch sollen die Kinder die Trommeln beiseitelegen. Mit kleinen Auflockerungsübungen fordert Jacob ihre Aufmerksamkeit auf andere Weise. Immer wieder kommt er auf das Thema Afrika zurück, baut dies in die Rhythmen, die er spielen lässt, ein. Die Kinder honorieren, dass der Ghanaer auf jedes von ihnen eingeht. „Mir macht das Trommeln Spaß, auch weil Jacob so lieb ist“, sagt Käthe aus der 2. Klasse.

Für Schulleiterin Anita Reppe ist der Trommelkurs im Rahmen des Ganztagsangebotes, den es seit Ende Oktober gibt, fast wie ein Geschenk. „Jacob Odametey ist auf uns zugekommen. Wir haben die Trommeln da, weil wir auch früher schon einen solchen Kurs anbieten konnten“, so Anita Reppe. Da im Lauf des Schuljahres ein anderes Angebot aus personellen Gründen wegfiel, konnte der Trommelkurs problemlos eingefügt werden. Die Leiterin freut sich über die Bereitschaft der Kinder. Das liege auch an der Begeisterung, die Jacob Odametey ausstrahle, so Reppe.

