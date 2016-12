Richtfest statt Ruine Im Rittergut Limbach wird eine alte Remise zur Kulturscheune umgebaut – um das gesamte Wilsdruffer Land zu beleben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Rohbau für die Kulturscheune in Limbach steht – eine Mischung aus alter Bausubstanz und moderner Architektur. Noch in diesem Winter soll der Innenausbau starten. © andreas weihs Der Rohbau für die Kulturscheune in Limbach steht – eine Mischung aus alter Bausubstanz und moderner Architektur. Noch in diesem Winter soll der Innenausbau starten.

Zimmermann Ludwig Hahn schlug den letzten Nagel am Dachstuhl ein.

Wilsdruff. Als die Stadt Wilsdruff vor vielen Jahren der Stiftung Leben und Arbeit das Rittergut Limbach übereignete, konnte man das auf den ersten Blick nicht als Geschenk bezeichnen. Ein völlig heruntergekommener Landwirtschaftshof von riesiger Größe – es gibt mit Sicherheit wertvollere Immobilien. Aber seit 2001 haben die Mitarbeiter der Stiftung aus dem maroden Rittergut einen Hingucker gemacht, dass nun einen weiteren Blickfang erhält: Eine ehemalige Remise wird zur Kulturscheune umgebaut. Am Donnerstagnachmittag wurde Richtfest gefeiert.

Vor einem Jahr noch war der Bau an der Front des Gutes eine Ruine. Der Dachstuhl vergammelt, eine Giebelwand eingestürzt, der Rest kurz davor – viele Limbacher glaubten nicht mehr an einen Erhalt. Die Stiftung aber hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst alle Gebäude wieder herzustellen und auch zu nutzen. So wurde die Remise beräumt und das Baumaterial zur Wiederverwendung gesichert. Anfang 2016 starteten die Sanierungsarbeiten. Inzwischen sind 650 000Euro ausgegeben und der Rohbau steht. Das Kellergewölbe, welches als einziges noch halbwegs erhalten war, wurde saniert. Die Außenwände der Remise stehen wieder, tragen aber die Hauptlast des Gebäudes nicht mehr, wie Architekt Stefan Bunke aus Heynitz erklärt. „Wir haben Pfeiler aus Stahlbeton gegossen, darauf sitzen die obere Etage und das Dach.“ Soweit möglich, habe man die originalen Feldsteine und die erhalten gebliebenen Gesimse wieder verwendet, um das historische Aussehen zu bewahren.

Trotzdem wird die Kulturscheune ähnlich wie die bereits sanierten Gebäude eine Mischung aus alt und neu. So soll der obere Teil des Nordgiebels eine Verglasung erhalten. Die erste Etage wird als Galerie gestaltet, im Erdgeschoss entsteht ein Veranstaltungssaal mit Bühne. Im Kellergewölbe soll ein Restaurant eingerichtet werden und an der Stirnseite der Kulturscheune ein Biergarten samt Kinderspielecke entstehen.

Finanziert wird die Sanierung über Spendengelder und Fördermittel, auch die Stadt Wilsdruff gibt einen kleinen Zuschuss. Martin Reinhuber, Geschäftsführer der Stiftung, rechnet mit Gesamtbaukosten von 1,2 bis 1,4 Millionen Euro. Zusammen hat die Stiftung das Geld noch lange nicht. „Wir sammeln weiter und hoffen auch auf Spenden“, sagt Reinhuber. Dennoch sollen die Arbeiten jetzt relativ zügig weitergehen. Als nächstes erfolgt die Verglasung des Giebels, dann kommen die Dachdecker. Bereits im Winter soll der Innenausbau starten. Erstmals nannte Stiftungs-Chef jetzt auch einen Termin: „Ich bin guter Dinge, dass wir im Mai 2018 Eröffnung feiern können.“

Die Idee von der Kulturscheune ist alt. 2002 zog die Stiftung ins Rittergut, baute zunächst eine Tenne zum Veranstaltungssaal aus. Konzerte, Seniorentreffen, private Feiern, Ausstellungen, die Jahreshauptversammlungen der Wilsdruffer Feuerwehr – der riesige Saal ist gefragt. Allerdings möchte die Stiftung den Raum in Zukunft anders nutzen.

Im Rittergut beherbergt sie in einem sozialpädagogischen Projekt junge Menschen, die vom Jugendamt vermittelt wurden. Es sind Jungs aus zerrütteten Familien, Schulabbrecher, Jugendliche mit Drogenproblemen oder solche, die Stress mit ihren Eltern haben. Manche sind verhaltensgestört, andere haben sich verschuldet, wieder andere leiden unter Entwicklungsdefiziten. Die Stiftung bietet ein Dach über dem Kopf, Beschäftigung, Orientierung und Zeit, über die Zukunft nachzudenken. Sechs Plätze gibt es, aber die Nachfrage steigt. Gerne würde man das Angebot daher ausbauen und braucht dazu die Tenne. Deshalb muss der Veranstaltungsbetrieb umziehen – in die ehemalige Scheune.

Sie soll Dreh- und Angelpunkt der Kultur im Wilsdruffer Land werden. Die Stiftung stellt sich Konzerte, Vorträge, Lesungen, Ausstellungen sowie Feiern vor und dazu eine öffentliche Gastronomie, die ein bisschen mehr Bewegung ins kleine Limbach bringt. Bewegung gab es am Donnerstagnachmittag schon mal. Gut 100 Gäste kamen zum Richtfest und würden gern im Mai 2018 wieder kommen – zur Eröffnung.

