Richtfest im Trixi-Ferienpark Schon zu Ostern 2018 soll der neue Komplex mit dem Empfangsgebäude und 30 Apartments in Großschönau. eingeweiht werden.

Unter den kritischen Blicken der beiden Zimmermänner schlugen Landrat Bernd Lange und Geschäftsführerin Annette Scheibe den langen Sparrennagel ein. © Matthias Weber

Abwechselnd haben Landrat Bernd Lange (CDU) und Trixi-Geschäftsführerin Annette Scheibe am Freitagnachmittag beim Richtfest des neuen Empfangsgebäudes des Ferienparkes versucht, den traditionellen Nagel in den Dachbalken zu schlagen. Trotz Beistand von Maskottchen Trixi haben sie es nicht ganz geschafft. Dafür fiel es ihnen vorher umso leichter, sich bei den am Bau beteiligten Handwerksfirmen zu bedanken. Denn die liegen zur Halbzeit des Projektes mit ihren Arbeiten im Zeitplan.

Für 4,5 Millionen Euro wird für den Trixi-Ferienpark in Großschönau ein Empfangsgebäude gebaut. Ohne Fördermittel ist das eine große Herausforderung. „Nach der Gründung war Trixi in ein schwieriges Fahrwasser geraten. Doch schon seit einigen Jahren ist es gelungen, das Unternehmen zu stabilisieren“, sagte Trixi-Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Gampe. Das sei nur möglich gewesen, weil Investitionen für den Empfangsbereich und der Gastronomie zurückgestellt wurden. Jetzt ist die GmbH so gesundet, dass man investieren kann. Die Trixi-Park GmbH ist mittlerweile das Flaggschiff des Tourismus im Landkreis Görlitz, meint IHK-Geschäftsführer Matthias Schwarzbach. Mit konstant über 90000 Übernachtungen jährlich stößt Trixi aber an seine Grenzen.

Mit dem neuen Gebäudekomplex wird der Trixi-Ferienpark nun noch attraktiver. Schon 2018 soll er zu Ostern eingeweiht werden. Dann sind für das Feriendorf zwei große Schwachstellen beseitigt. Denn das kleine Empfangshäuschen ist für die Feriengäste weder zeitgemäß noch reicht es aus. Und auch die gastronomische Versorgung wird sich mit dem Neubau wesentlich für die Feriengäste verbessern.

Der neue Gebäudekomplex besteht aus einem Empfangsgebäude, zwei Gastronomiebereichen mit etwa 140 Plätzen, eine Lobby/Rezeption und einem Konferenzraum für etwa 70 Personen. Im zweiten Gebäudeteil werden 30 Apartments mit je zwei Betten eingerichtet. „Nicht nur für Großschönau ist das ein Gewinn, sondern für die ganze Region“, sagt Bürgermeister Frank Peuker (SPD). Und die ersten Nachfragen nach den Apartments gibt es schon, verrät Annette Scheibe. Die 30 Junior-Suiten sollen übrigens Vier-Sterne-Niveau haben und somit neben den Familien- und Aktiv-Urlaubern im Feriendorf auch Wellness-Interessenten ansprechen.

