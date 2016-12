Richtfest für neues Eisstadion, aber keiner erfährt davon Die Stadt sagt, es sollte ein Fest nur für die Bauleute sein. Selbst der ELV Niesky wusste nichts.

Dem Fotografen bleibt nur der Blick von außen auf Nieskys Großbaustelle, dem neuen Eisstadion. © André Schulze

Niesky. In einen Holzbalken konnte der berühmte Nagel zum Richtfest wohl nicht gehämmert werden. Denn das neue Nieskyer Eisstadion wird ein Bau aus Stahl und Glas. Auch wenn ursprünglich eine Holzkonstruktion das Dach halten sollte. Aber Bedenken wegen der Festigkeit der geleimten Hölzer ließ die Planer bereits im Sommer auf die Stahl-Variante umschwenken.

Ob doch gehämmert wurde, das wissen nur die Bauleute und die Vertreter der Stadt. Denn das Richtfest für Nieskys Prestigebau fand ohne die Öffentlichkeit bereits am 7. Dezember statt. Nicht einmal der Eislaufverein erfuhr davon. Den Vorwurf der Geheimniskrämerei will Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann nicht stehen lassen. „Es war mit den Baufirmen abgesprochen, dass das Richtfest nur für die Bauleute stattfindet“, erklärt sie. Also wurden die Bratwürste nur für die Bauarbeiter auf den Grill gelegt. Derweil hätte es viele Nieskyer interessiert, wie weit der Bau „ihrer“ Eishalle vorangeschritten ist. Das hätten die Verantwortlichen eigentlich wissen müssen. Bereits bei der Grundsteinlegung Mitte April zeigten die Nieskyer großes Interesse, das selbst den gern in der Öffentlichkeit stehenden Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich beeindruckte. Dass so viele Bürger wegen eines „simplen Spatenstichs“, so seine Worte, kommen, hätte er nicht erwartet.

Dass der Bau nicht reibungslos gelingt, erfuhren die Öffentlichkeit und die Medien bisher nur in den (öffentlichen) Sitzungen des Stadtrates. Auch als es um den Wechsel von Holz auf Stahl beim Dach ging oder dass der Erdboden doch nicht so stabil ist, wie die Erkundungsbohrungen anfangs zeigten. Die Visite der Stadträte am 24. Oktober auf der Großbaustelle blieb ebenfalls eine geheime Sache, obwohl die Presse daran gern teilgenommen hätte.

Also liegt doch die Vermutung nahe, dass der Bau aus städtischer Sicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit vollendet werden soll. Im Oktober 2017 soll die Eishalle stehen – und mit einem großes Fest eröffnet werden. Zumindest das verspricht die Oberbürgermeisterin.

