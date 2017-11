Richtfest für neues DHL-Verteilzentrum Der Expressdienstleiter investiert zehn Millionen Euro im Gewerbegebiet.

Richtfest für die 3 000 Quadratmeter große Halle von DHL Express im Gewerbegebiet Klipphausen. Im Juni 2018 soll sie fertiggestellt sein. © Claudia Hübschmann

In Sachsen gibt es eine ganze Menge Gewerbegebiete. Viele davon laufen ordentlich. Einige florieren richtig. Dazu zählt das der Gemeinde Klipphausen an der Autobahn A 4. So hat der Spezialist für Windkraftgetriebe Eickhoff in diesem Jahr eine neue Prüfhalle für zehn Millionen Euro gebaut. Die Fäth Group, die hoch spezialisierte Gas- und Chemieversorgungssysteme für die Halbleiter-, Photovoltaik- und LED-Industrie fertigt, hat vor vierzehn Tagen eine neues Produktionsgebäude für 1,5 Millionen Euro eingeweiht. Und die Firma Flyeralarm hat im vergangenen Jahr einen hohen einstelligen Millionenbetrag in die Anschaffung einer der größten Druckmaschinen Europas investiert. Und nun DHL Express . Die Post-Tochter, die sich selbst als weltweit führenden Anbieter von Expressdienstleistungen sieht, hat am Freitag Richtfest für ihr neues Verteilzentrum gefeiert.

Das Unternehmen wickelt vor allem den Paketversand für Firmen ab – von Ersatzteilen für Maschinen bis hin zu kompletten Autos wird alles verschickt. War das Unternehmen bislang in einer gemieteten Halle im Klipphausener Gewerbegebiet angesiedelt, so entsteht nun in unmittelbarer Nachbarschaft ein eigenes 3 000 Quadratmeter großes Gebäude mit insgesamt 48 Toren zur Beladung von Transportern und Lkws. Die Kapazität im Vergleich zur derzeitigen Verteilstation soll sich auf 3 000 Packstücke pro Stunde verdoppeln. Möglich wird dies durch die Inbetriebnahme einer vollautomatischen Sortieranlage, erklärte der zuständige DHL-Manager Markus Reckling am Freitag vor den zum Richtfest geladenen Bauarbeitern und Firmenvertretern.

Wenn die Arbeit künftig wie von Zauberhand abgewickelt werde, bedeute dies nicht, dass Arbeitsplätze verloren gingen, wie so häufig, wenn automatisiert werde. Im Gegenteil, die Belegschaft am Standort Klipphausen wird um 15 Prozent auf 100 Mitarbeiter angewachsen, so Reckling. Der Grund: DHL Express habe zweistellige Wachstumsraten zu verzeichnen. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, investiert das Unternehmen in großem Stil in die Infrastruktur. Allein in diesem Jahr werden die Produktionsstätten in Hamburg, Hannover, Frankfurt a. M., Freiburg, Leipzig, Neumünster, Nürnberg und Stuttgart - grundlegend modernisiert und erweitert, so Reckling. „DHL Express sieht sich damit auf Jahre hinaus bestens gerüstet.“ Auch deshalb, weil sich für die Kunden Entscheidendes verbessert: Durch die höhere Kapazität des neuen Verteilzentrums können mehr Sendungen in kürzerer Zeit bearbeitet werden, das heißt für die Kunden, dass sie sie später aufgeben können und eher erhalten.

„Ich möchte mich ganz herzlich für ihre Investition hier in Klipphausen bedanken“, sagte Bürgermeister Gerold Mann (parteilos). Er erklärte, dass sich inzwischen eine Verkehrung der Situation ergeben habe. Mussten noch vor einigen Jahren viele Klipphausener teils weite Wege auf sich nehmen, um im Westen zu arbeiten, so würden heute die Firmen im Gewerbegebiet Mitarbeiter suchen.

Das neue DHL-Verteilzentrum, mit dessen Bau im August begonnen worden ist, soll im Juni 2018 übergeben werden.

