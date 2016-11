Richtfest für neue Halle In Ullersdorf wächst das Gebäude für die neue Mehrzweckhalle.

Mit dem Bau an der Mehrzweckhalle geht es voran. © Thorsten Eckert

Noch vorm Wintereinbruch könnte das Dach dicht sein: Am 1. Dezember kann an der derzeit wachsenden neuen Mehrzweckhalle in Ullersdorf Richtfest gefeiert werden. Um 14 Uhr werden der letzte, symbolische Nagel in den Dachstuhl geschlagen und der Richtkranz aufgezogen.

Für rund vier Millionen Euro entsteht mitten im Ortsteil bekanntlich eine neue Halle, die künftig für den Schulsport, aber auch durch die Vereine genutzt werden kann. Gleichzeitig werden hier zwei Klassenräume für die benachbarte Grundschule integriert, so dass das bisher bestehende Platzproblem für die Schule auf Dauer gelöst werden kann. Läuft alles nach Plan, soll der erste Schulsport bereits zum Start des neuen Schuljahrs im Spätsommer möglich sein, so zumindest die Hoffnung.

Schon im Januar wird zudem der zweite Bauabschnitt starten. Für rund 1,2 Millionen Euro folgt der Umbau des seit Jahren leer stehenden Gasthofs neben der neuen Halle. Das war zwar sowieso geplant, kann nun aber früher starten, weil der Bau der Hale bisher kostengünstiger wird und weil der Freistaat kräftig Fördermittel für die Halle bereitstellt. In den Gasthof soll dann das Ortsamt ziehen, auch über eine Bibliothek und Vereinsräume wird diskutiert. Damit bekommt Ullersdorf das Ortsteilzentrum, das sich die Ullersdorfer schon seit Jahren wünschen. (SZ/JF)

