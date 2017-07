Richtfest bei Wappler Der Neubau des Weinböhlaer Werkzeugmaschinenbetriebs auf dem ehemaligen EWS-Gelände wächst zusehends.

© Visualisierung: Vollack

Weil es mehr Platz braucht, errichtet das Weinböhlaer Unternehmen Jörg Wappler Werkzeugmaschinen e.K. einen zusätzlichen Firmenstandort im Coswiger Ortsteil Neusörnewitz. Auf dem ehemaligen EWS-Areal an der Köhlerstraße entstehen etwa 1 400 Quadratmeter Büro- und Verwaltungsfläche sowie fast ebenso viel Produktions- und Ausstellungsfläche. Reichlich 3 700 Quadratmeter gibt es für weitere Infrastruktur, immerhin 9 000 Quadratmeter stehen für Wachstumspläne zur Verfügung.

Nachdem der Bau im März 2017 mit dem symbolischen ersten Spatenstich gestartet wurde, wird nun am morgigen Freitag ab 12 Uhr Richtfest gefeiert. Dazu wird auch Coswigs OB Frank Neupold erwartet.

Ab 2018 will Wappler die neue Betriebsstätte in Coswig präsentieren. „Der Rohbau der Produktionshalle und des Büroteils ist in den letzten Wochen mit viel Fleiß unseres Bauträgers entstanden“, heißt es von Wappler. Bauträger ist die Firma Vollack GmbH & Co. KG.

Das Unternehmen Wappler als Exklusivhändler des südkoreanischen Konzerns Doosan für Nord- und Ostdeutschland baut keine eigenen Werkzeugmaschinen. Es liefert die CNC-gesteuerten Maschinen unter anderem an Luft- und Raumfahrt sowie Genussmittelindustrie. Je nach Kundenwunsch rüstet Wappler die Maschinen aus und um. (SZ/IL)

zur Startseite