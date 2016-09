Richtfest an Zittaus Hauptturnhalle Mit 27 Hammerschlägen zelebrierte der Landrat am Donnerstag Vormittag den festlichen Akt.

Landrat Bernd Lange schlug den Nagel zum Richtfest ein. © Rafael Sampedro

Zittau. Landrat Bernd Lange (CDU) brauchte 27 Hammerschläge, um den langen Nagel in den Dachstuhl der neuen Hautturnhalle zu schlagen. Im Beisein zahlreicher Gäste ließ Zimmermeister Günter Spindler nach dem Richtspruch die Richtkrone mittels Kran auf das Dach setzen.

Der Bau an der Hauptturnhalle wird rund sieben Millionen Euro kosten. Die geplante Sporthalle ist eine Kombination aus Neubau und Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes. Der Zeitplan sieht vor, dass bis Ende des Jahres der Rohbau fertig ist. Der Innenausbau soll ein Jahr in Anspruch nehmen. Im Januar 2018 können die Sportler die neue Zweifelderhalle in Besitz nehmen. Die Außenanlagen sollen dann bis August 2018 fertiggestellt sein, so der Plan. (mh)

zur Startseite