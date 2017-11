Richtfest an neuer Wohnstätte für Suchtkranke In der neuen Einrichtung in Olbersdorf soll ab Sommer 2018 drogenabhängigen jungen Erwachsenen geholfen werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter come-back-Vorstand Torsten-Michael Ufer schlägt den letzten Nagel ins Dachgebälk. © Rafael Sampedro come-back-Vorstand Torsten-Michael Ufer schlägt den letzten Nagel ins Dachgebälk.

Bei der neuen Wohnstätte in Olbersdorf fehlen nun nur noch das Dach sowie die Fenster, bevor der Innenausbau starten kann.

Olbersdorf. An der neuen sozialtherapeutischen Einrichtung zur Betreuung junger Suchtabhängigkeitskranker, die der Zittauer Suchthilfeverein „come back“ in Olbersdorf baut, ist am Freitagnachmittag Richtfest gefeiert worden. Im Beisein von Vertretern der am Bau beteiligten Firmen, der Gemeinde und des Landkreises schlug „come back“-Vorstand Torsten-Michael Ufer den letzten Nagel ins Dachgebälk und bedankte sich bei allen Beteiligten an dem Vorhaben.

In der neuen Einrichtung mit insgesamt 24 Plätzen soll ab Sommer 2018 drogenabhängigen Erwachsenen bis 30 Jahren geholfen werden, die bereits einen Entzug hinter sich haben, drogenfrei sind und sich freiwillig für eine weitere Therapie entschieden haben. Der Zittauer Suchthilfe-Verein hatte sich zuvor beim sächsischen Sozialministerium um die Betreibung einer Einrichtung für chronisch mehrfachgeschädigte erwachsene Suchtkranke mit dem Standort Olbersdorf beworben und den Zuschlag bekommen. Neben der Betreuungseinrichtung soll außerdem eine Außenwohnanlage entstehen.

Für das Gesamtvorhaben war ursprünglich mit 1,5 Millionen Euro Baukosten gerechnet worden. Laut Torsten-Michael Ufer hat sich das Projekt jedoch bereits um etwa 215 000 Euro verteuert. Gründe dafür sind unter anderem die gute Lage in der Baubranche derzeit sowie zusätzliche Auflagen beim Brandschutz. Nun will der Verein mit dem sächsischen Sozialministerium Gespräche führen, wie die Mehrkosten kompensiert werden könnten, sagte Torsten-Michael Ufer. (SZ/se)

zur Startseite