Richtfest an neuer Rettungswache

Beim Richtfest an Bautzens neuer Rettungswache verliest Zimmerermeister Stefan Migge aus Rothenburg den Richtspruch. Neben ihm der stellvertretende Landrat Udo Witschas. © Carmen Schumann

Die neue Rettungswache im Bautzener Westen wird dringend gebraucht. Denn wegen des gestiegenen Verkehrsaufkommens fällt es den Rettungskräften zunehmend schwer, pünktlich am Einsatzort zu sein. Deshalb ist es für die Bautzener Notdienste eine gute Nachricht, dass die Bauarbeiten an der neuen Rettungswache im Ortsteil Stiebitz planmäßig vorangehen.

Nach dem ersten Spatenstich am 20. Juni konnte nun am Mittwoch, nach nur einem reichlichen Vierteljahr, bereits Richtfest gefeiert werden. Zimmerermeister Stefan Migge aus Rothenburg verlas den Richtspruch, nachdem der stellvertretende Landrat Udo Witschas den symbolischen letzten Nagel in das Flachdach eingeschlagen hatte. Udo Witschas zeigte sich zuversichtlich, dass das Gebäude wie geplant am 30. Juni kommenden Jahres seiner Bestimmung übergeben werden kann. Wie er sagte, sollen die Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro und auch die Betriebskosten durch die Zahlungen der Krankenkassen refinanziert werden. Bis zum 20. Oktober läuft jetzt noch die Angebotsfrist für die Rettungsdienste, die sich für die Bewirtschaftung der neuen Rettungswache bewerben. Wie René Burk, der Ordnungsamtsleiter des Landratsamtes sagte, wird der Rettungsdienst für den gesamten Landkreis neu ausgeschrieben. Zu vergeben seien fünf Lose, und zwar jeweils eines für Bautzen, für Radeberg/Pulsnitz, für Bischofswerda/Kirschau sowie für Hoyerswerda. Die Zuschläge werden jeweils für fünf Jahre mit der Option auf eine Verlängerung um weitere zwei Jahre vergeben.

Schlauer Blick nach Radeberg

Die neue Rettungswache wird ausschließlich von einheimischen Firmen errichtet. Das stelle deren Leistungsfähigkeit unter Beweis, sagte Udo Witschas. Darauf könne man stolz sein. Der schnelle Baufortschritt konnte auch deshalb erreicht werden, weil die Bautzener Rettungswache ein Wiederholungsbau der im Juli 2015 an das DRK übergebenen Rettungswache in Radeberg ist. Das zweigeteilte Gebäude enthält einen 420 Quadratmeter großen Sozialtrakt für bis zu 60 Mitarbeiter mit einem Schulungsraum für bis zu 45 Personen sowie vier Ruheräumen und mehreren Büros. Die 600 Quadratmeter große Fahrzeughalle bietet acht Stellplätze, Technik- und Lagerräume sowie eine Waschhalle. Die bereits installierte Industrie-Fußbodenheizung gewährleistet eine stets konstante Raumtemperatur. Das ist wichtig für die in den Fahrzeugen gelagerten Medikamente.

