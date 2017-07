Richtfest an der Tourist-Info Bad Muskaus Bürgeramtsleiter Dirk Eidtner schlägt den letzten Nagel ins Dachgebälk.

Der Nagel muss in den Balken: Zimmermann Bernd Petrick bei der Arbeit. © Joachim Rehle

Nach Vorarbeit von Zimmerermeister Bernd Petrick aus Schleife, der auch den Richtspruch hielt, schlug am Mittwoch Dirk Eidtner, Chef des Bürgeramts von Bad Muskau, den letzten Nagel ins Dachgebälk der neuen Tourist-Information. Seit sechs Wochen sind die Handwerker in einem der ältesten Gebäude der Stadt am Park zugange.

Es wurde vollkommen entkernt. Eine halbe Million Euro kostet die Sanierung, ermöglicht durch das EU-Förderprogramm Sachsen-Tschechien mit einem Eigenanteil der Stadt von 15 Prozent. Zum 1. Advent soll der Bau geschafft sein. Im Gebäude entsteht eine behindertengerechte öffentliche Toilette, im Hof eine Ladestation für E-Bikes.

