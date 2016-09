Richtfest an der Hauptturnhalle Der Rohbau steht. Bis Februar 2018 müssen sich die Sportler noch gedulden.

Landrat Bernd Lange (kleines Bild) hat am Donnerstag den symbolischen letzten Nagel in den Dachstuhl der neuen Zwei-Felder-Sporthalle in der ehemaligen Hauptturnhalle am Stadtring eingeschlagen.Foto: Rafael Sampedro



Mit der Rückseite des Axtblattes schlägt Landrat Bernd Lange (CDU) auf den langen Nagel ein. 27 Schläge braucht er, bis der Nagel im Holzbalken verschwunden ist. „Sie merken, dass mache ich nicht jeden Tag“, ruft er vom hohen Baugerüst in die unten stehende Menge, unter ihnen Vertreter der Stadtverwaltung, der Sächsischen Bildungsagentur sowie Planungs- und Baufirmen. Lange erinnerte an die lange Vorgeschichte des Bauvorhabens: „Nachdem wir 15 Jahre darüber diskutiert haben, wo die Halle hinkommt, freue ich mich über den bevorstehenden Abschluss“. Dann korrigierte Lange seinen Vorredner, den Bautischlermeister Günter Spindler aus Weißenborn, der in seinem Richtspruch vom „Rat des Kreises“ als Bauherren gesprochen hatte. Spindlers Redemanuskript stammte offensichtlich noch aus längst vergangenen Zeiten. Am Ende des Richtspruches warf er das Glas vom Dach. Damit es auch wirklich zu Bruch geht, hatten Bauarbeiter die weiche Sandfläche am Baugerüst am Vortag oberflächlich mit Beton ausgegossen.

Spindlers Bautischlerei ist auf große Dachkonstruktionen, wie der auf dem Neubau der Zwei-Felder-Sporthalle spezialisiert. Vier Tonnen wiegt so ein Dreiecksträger aus Fichte-Schichtholz. Die Spannweite des Dachstuhls beträgt fast 25 Meter, so der Meister. Neun Stück montierten seine Männer über der Halle, nachdem die Holzkonstruktionen vormontiert auf einem Tieflader angeliefert wurden.

Bei der Modernisierung und Sanierung der Hauptturnhalle am Theaterring ist am Donnerstag ein wichtiger Bauabschnitt erreicht worden. Nachdem im Februar die Abrissarbeiten abgeschlossen wurden und Mitte April die Bautätigkeit begann, ist der Neubau der Zwei-Felder-Sporthalle nun rohbaufertig.

Gegenwärtig arbeiten die Zimmerer in beiden Gebäuden und die Dachdecker im Altbau. Die Ausschreibungsverfahren für die Fenster laufen. 90 Prozent der am Bau beteiligten Unternehmen stammen aus der Region. Die Rohbauarbeiten sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein, so Marina Michel, Pressesprecherin des Landkreises. Im Februar 2018 soll die Sporthalle für die Nutzung freigegeben werden und die Außenanlagen bis Ende 2018. Der Landkreis hatte die alte Hauptturnhalle übernommen und sich mit der Stadt Zittau auf einen Um- beziehungsweise Neubau verständigt. Bauherr ist der Landkreis Görlitz, das Ingenieurbüro für Bauplanung Noack & Noack Görlitz zeichnet für die Planung verantwortlich. Mit dem Konzept bleibt das historische Gebäude aus dem Jahre 1874 ein wichtiger Teil des städtebaulichen Ensembles am Theaterring und gibt den Gymnasiasten sowie dem Vereinssport die Möglichkeit, sportlichen Tätigkeiten im städtischen Raum und mit kurzen Wegen nachzugehen. Die Gesamtkosten für den Ersatzneubau der Zwei-Felder-Sporthalle sowie der Außenanlagen liegen bei rund 7,1 Millionen Euro. Die Stadt Zittau beteiligt sich mit 1,93 Millionen Euro aus Mitteln des Städtebaulichen Denkmalschutzes. 1,66 Millionen Euro fließen aus dem Förderprogramm Schulische Infrastruktur. Schulen, die in der Vergangenheit die Halle nutzten, weichen auf andere Standorte aus.

