Richtfest an der Berufsakademie Der Rohbau des dringend benötigten Laborgebäudes in Bautzen ist fertig. Das wurde am Donnerstag gefeiert.

Am Donnerstag schwebte die Richtkrone über dem Rohbau des neuen Laborgebäudes der Staatlichen Studienakademie Bautzen. © Carmen Schumann

Die Vorfreude ist groß bei Prof. Barbara Wuttke. In den letzten Wochen konnten die Direktorin der Staatlichen Studienakademie Bautzen und ihre Studenten den rasanten Baufortschritt am neuen Laborgebäude hautnah mitverfolgen. Am Donnerstag war es nun soweit: Der Rohbau ist fertiggestellt und somit konnte nach alter Sitte das Richtfest gefeiert werden. Viel Prominenz hatte sich angesagt, darunter der Sächsische Finanzminister Georg Unland und der Staatssekretär im Wissenschaftsministerium Uwe Gaul. Alle drei schlugen je einen symbolischen Nagel in ein neben dem Gebäude aufgestelltes Balkengestell ein. Zimmerergeselle Thomas Rabe von der Firma Hentschke Bau sprach den Richtspruch, nachdem die Richtkrone zum Flachdach emporgeschwebt war.

Wie Barbara Wuttke sagte, hatte sie rund zehn Jahre um das Zustandekommen des Projekts gekämpft. Ihr zur Seite gestanden hatten ihr dabei Vertreter von Wirtschaft und Politik. Besonders hervorzuheben seien dabei die Bemühungen des Landtagsabgeordneten Marko Schiemann (CDU) gewesen. In Gedanken seien sie und ihre Kollegen schon mit dem Einrichten der neuen Räume beschäftigt. Die Halle, in der die Feierlichkeiten stattfanden, werde beispielsweise das Labor für Werkstofftechnik und -prüfung beherbergen. Erstmals könne in den neuen Laborräumen auch Röntgentechnik installiert werden. Obwohl die alten Labore im Keller des Hauptgebäude räumlich unzulänglich seien, werden alle noch nutzbaren Ausrüstungen in den neuen Labortrakt übernommen.

Praxisnahe Ausbildung

Wenn das neue Gebäude zum Jahresende 2017 fertiggestellt sein wird, werden dort tolle Studienbedingungen herrschen. Die Ausbildung kann dann absolut praxisnah und interdisziplinär erfolgen. Mehr noch: Kleineren mittelständischen Betrieben könne man dann auch eine anwendungsorientierte Forschung ermöglichen. Bereits bestehende Kooperationsbeziehungen, wie zum Bildungszentrum Polysax bekämen neue Impulse.

Die 5,9 Millionen Euro, die in das Projekt investiert werden, seien gut angelegtes Geld, sagte Finanzminister Georg Unland. Denn angesichts der schrumpfenden Bevölkerung in Sachsen könne man nur gegensteuern, indem man überproportionale Investitionen in die Ausbildung junger Menschen tätige.

