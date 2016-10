Richtfest an Braunsdorfer Kita Weil in Wilsdruff immer mehr kleine Kinder leben, wird das „Spatzennest“ größer. Die neuen Plätze sind schon vergeben.

Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (Mitte) hämmert den Nagel beim Richtfest ein, Ortsvorsteher Rainer Rechenberger (l.) und Kindergartenleiterin Ines Clauß begutachten die Arbeit. Das zusätzliche Stockwerk soll zum Jahresende fertig sein. © E. Kamprath

Wilsdruffs spannendster Kindergarten steht derzeit in Braunsdorf. Bagger, Kran, Handwerker – hier gibt es für die „Spatzenkinder“ täglich etwas Neues zu entdecken. Am Montagnachmittag wurden dazu auch noch Kuchen, Würsten mit Brötchen und Saft aufgetafelt, denn es wurde Richtfest gefeiert. In vier Monaten Bauzeit haben die Bauarbeiter auf den Flachbau eine weitere Etage aufgesetzt. Sie ist 425 Quadratmeter groß. Es entstehen zwei Gruppenräume und ein Therapiezimmer. Zudem werden weitere Garderobenräume, Toiletten- und Waschraum sowie ein Personalzimmer im neuen Obergeschoss untergebracht.

Die Etage wurde in sogenannter Holzrahmenkonstruktion errichtet. Dies ist vor allem der Statik geschuldet – beim Bau der Kita 2003/2004 ging noch niemand davon aus, dass die Kindertagesstätte irgendwann einmal zu klein werden könnte. „Zudem müssen mit Holz anstelle von Mauerwerk keine Trocknungszeiten beachtet werden“, erklärt Rainer Rechenberger, an der Kita als Bauüberwacher tätig. Rechenberger, der auch Ortsvorsteher in Braunsdorf ist, sowie alle beteiligten Firmen wollen sich nun nicht lange mit dem Feiern aufhalten. Denn sie haben einen knapp kalkulierten Zeitplan einzuhalten. Noch vor Weihnachten soll das zusätzliche Stockwerk eingerichtet werden. Ab Januar sollen die ersten Kinder einziehen. Viele der insgesamt 36 neuen Plätze im Spatzennest sind schon vergeben, weil die Nachfrage groß ist. So werden demnächst die Arbeiten an der Fassade beginnen und die Fußböden eingezogen. Dann erfolgt der Trockenbau. Parallel sollen anschließend Elektrik, Heizung und Sanitäranlagen installiert werden.

Für Erzieher, Eltern und Kinder sei die Bauphase natürlich eine Geduldsprobe, sagt Kita-Leiterin Ines Clauß. „Aber die Bauleute sind super, haben für alles eine Lösung und bemühen sich wirklich sehr, die Auswirkungen auf den Kita-Alltag im Rahmen zu halten“, lobt sie. Keine Veränderungen wird es hingegen im Außengelände geben. Der Garten und Spielplatz sei auch für mehr Kinder ausreichend, heißt es aus der Stadtverwaltung. Mit der Aufstockung in Braunsdorf erhöht die Stadt die Zahl der Betreuungsplätze auf 1 577. Es soll nicht das einzige Projekt bleiben – in Herzogswalde wird derzeit ein ehemaliges Bürogebäude zu einer Krippe für 30 Kinder umgebaut.

