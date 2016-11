Richtfest am neuen Luther-Gemeindehaus Der Rohbau neben der Kirche in Radebeul ist fertig. Bald soll hier die ganze Gemeinde Platz finden.

Noch regnet es rein in die Mauern und der Boden ist schlammig. Doch Mitte 2017 will die Gemeinde hier im Trocknen beisammen sitzen. © Arvid Müller

Radebeul. Nicht nur der erste Advent wurde am Sonntag in der Lutherkirche gefeiert. Auch auf der Baustelle neben der Kirche brannten Teelichter in bunten Gläsern. Zum Richtfest des neuen Gemeindehauses konnten die Besucher durch den Rohbau laufen. „Unser altes Gemeindehaus platzt aus allen Nähten“, sagte Pfarrerin Anja Funke. Bisher gebe es keinen Raum, in den die ganze Gemeinde passt. Deswegen wurde am Sonntag auch mit Stollen und Suppe in den Kirchenbänken gefeiert.

Das soll bald anders sein. „Wir hoffen, dass das Haus Mitte nächsten Jahres fertig ist“, so die Pfarrerin. 1,7 Millionen Euro wird das Gebäude kosten. „Ein großer Teil kann durch Spenden aus der Gemeinde finanziert werden“, sagte Funke. Außerdem kommen Fördermittel von der Stadt, der Landeskirche und der Aktion Mensch.

