Richtfest am neuen Hort Ende dieses Jahres soll die das Gebäude eingeweiht werden.

© Sebastian Schultz

Wieder eine Etappe geschafft – die die Kinder vom Zeithainer Hort Sonnenblume in ihrem Bautagebuch festhalten werden. Seit März dokumentieren sie darin die Baufortschritte am Hortneubau an der Hauptstraße in Zeithain. Am Donnerstagnachmittag wurde Richtfest gefeiert, Ende dieses Jahres soll die Einweihung des knapp 1,4 Millionen Euro teuren Baus mit Platz für knapp 70 Hortkinder gefeiert werden.

