Richtfest am Krankenhaus An der Radebeuler Elblandklinik steht der Rohbau für die neue Notfallaufnahme und das neue Brustzentrum.

Die Richtkrone ist drauf auf dem neuen Westflügel vom Elblandklinikum Radebeul.

So soll das Gebäude zum Jahresende mit einer Keramikfassade aussehen und das bestehende Haus anschließen.

Radebeul. Der dreigeschossige Anbau, der Westflügel, am Radebeuler Krankenhaus steht – jedenfalls im Rohbau. Rohbau steht, heißt Richtfest. Und das wurde am Freitagnachmittag gefeiert. Elblandkliniken-Vorstand Frank Ohi und Landrat Arndt Steinbach (CDU) dankten vor allem den Handwerkern, Bauarbeitern und Architekten, aber auch den Ärzten und Schwestern des Klinikums, die derzeit mit einer Baustelle leben müssen.

In den Westflügel werden 11,6 Millionen Euro investiert. Dafür entsteht ein zweigeschossiges Gebäude mit insgesamt 5 600 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Die Dimensionen im Gebäude sind beim Rundgang mit Bauleiter Robert Pöhnisch und Krankenhaus-Verwaltungsleiter Michael Schmidt schon deutlich in dem Rohbau erkennbar.

Markant ist die sogenannte Fahrzeughalle, ein großer Vorbau an der Westseite. Hier werden die Krankentransporter vom Norden her direkt in die Notaufnahme unter ein schützendes Dach fahren. Nach Süden können sie die Halle verlassen. Von dort werden die Patienten ins Erdgeschoss gebracht, wo sich direkt die Räume für Computertomographie, Röntgen und der Schockraum befinden.

Interdisziplinäre Notaufnahme heißt das Ganze, weil hier alle Patienten in Not aufgenommen und von hier in die Fachbereiche verteilt werden. Im südlichen Teil des Erdgeschosses werden die Untersuchungs- und Behandlungsräume eingerichtet. Ein großer Fahrstuhl führt nach oben, an der Süd- und der Nordseite – hier der Anschluss an das bestehende Gebäude – gibt es je ein Treppenhaus.

Im ersten Obergeschoss beginnt bereits der Innenausbau. Die Heizungsmonteure sind beim Installieren der Rohre. In dieser Etage wird Dr. Mario Marx mit der rekonstruktiven Brustchirurgie einziehen. Der Bereich gehört zur ganzheitlichen Senologischen Klinik des ausgewiesenen Experten, der sich mit seiner Mannschaft auf die primäre Brustkrebschirurgie, Brustrekonstruktionen mit Eigengewebe sowie die Behandlung von Brustfehlbildungen spezialisiert hat. 20 Patientenbetten und die Leitung dieser Klinik werden hier sein.

Im zweiten Obergeschoss sind vor allem Räume für die Leitung des Klinikums vorgesehen. Dazu gehören das Medizincontrolling, die Pflegebereichsleitung und Arztbüros, die jetzt unter sehr beengten Bedingungen im bestehenden Krankenhaus auskommen müssen.

Etwas Besonderes wird ein großer Konferenzraum mit Monitoren sein. Dort tauschen sich einmal wöchentlich die Fachärzte zu Krankheitsfällen und Operationen aus, um voneinander über mehrere Disziplinen zu lernen und sich zu ergänzen.

Verwaltungsleiter Schmidt und Bauleiter Pöhnisch erläuterten, dass auch die Außenanlagen um den Westflügel neu angelegt werden. Dazu gehört der Teich samt Patientengarten. Das Wasser des Teichs dient zugleich als Feuerlöschreserve. Während der Bau selbst Ende des Jahres bezogen werden und in den Probelauf gehen soll, wird der Außenbereich im Frühjahr 2019 hergestellt.

Die nächste Stufe des Ausbauvorhabens an der Elblandklinik Radebeul ist im Osten des bestehenden Gebäudes der Anbau für neue Operationssäle. Insgesamt werden in das Radebeuler Klinikum rund 25 Millionen Euro investiert.

Begleitet wurde das Richtfest durch eine im Brustzentrum Radebeul stattfindende Vernissage eines besonderen Kunstprojektes der „Frauenselbsthilfe Krebs“. Es handelt sich dabei um eine in dieser Art einmalige Ausstellung mit Bodypainting-Bildern von Brustkrebspatientinnen. Diese Ausstellung wird in Radebeul erstmals gezeigt und wandert im Sommer zum Bundeskongress der „Frauenselbsthilfe nach Krebs“.

Beim Richtfest übergab Staatssekretärin Rina Kraushaar vom sächsischen Sozialministerium 521 000 Euro Fördermittel für den Umbau des Zentrums für minimalinvasive Chirurgie in Meißen.

