Serie: Mach was für Dresden Richterin ohne Jurastudium Andrea Gäbler ist Schöffin. Welche Fälle ihr nah gehen und wie sie damit klarkommt.

Andrea Gäbler entscheidet am Dresdner Amtsgericht als Schöffin mit über Strafen. Dass es dieses Ehrenamt überhaupt gibt, bei dem Bürger miturteilen dürfen, ist für sie eine der deutlichsten Errungenschaften des Rechtsstaats. © René Meinig

Vorm Dresdner Rundkino hat der Nordafrikaner Drogen verkauft, abgepackt in mehreren Tütchen. Als er erfährt, dass er für ein Jahr und vier Monate hinter Gitter gehen soll, wirkt er fassungslos. Hat er mit einer Bewährungsstrafe gerechnet? Ob der Drogendealer eingesperrt wird, darüber hat gerade Andrea Gäbler mitentschieden. Vor zehn Jahren nahm sie das erste Mal an einer Richterbank Platz. Ein Jurastudium hat sie bis heute nicht absolviert.

Gäbler ist Schöffin. Schöffen sind ehrenamtliche Richter. Beim Amtsgericht wirken sie unter anderem in Strafprozessen mit, bei denen den Angeklagten bis zu vier Jahren Freiheitsstrafe drohen. In diesen Verfahren urteilen ein Berufsrichter und zwei Schöffen gleichberechtigt. In Dresden gibt es über 1 200 Menschen, die dieses Ehrenamt ausüben.

Inzwischen habe sie viel erfahren über die Methoden, mit denen gedealt wird, erzählt die 48-Jährige. Über die Kunden, die ohne Stoff nicht mehr auskommen, und über die oftmals fehlende Einsicht der Angeklagten, gegen das Gesetz verstoßen zu haben. „Manche fläzen sich in den Gerichtssaal und reagieren nach dem Motto: Was wollt ihr jetzt eigentlich von mir.“ Inzwischen sind solche Delikte für Andrea Gäbler zur Routine geworden. „Leider, aber sie machen um die 80 Prozent meines Schöffen-Terminkalenders aus“, sagt sie und betont, dass nicht nur Männer aus Nordafrika an der Anklagebank sitzen. Deutsche hätte ebenso mit Drogen zu tun.

Mach was! Die Landeshauptstadt Dresden sucht für die Amtsperiode 2019 bis 2023 etwa 800 Schöffen und etwa 450 Jugendschöffen. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Dresdens sind aufgerufen, sich bis zum 15. Februar 2018 für das Ehrenamt zu bewerben. Vor allem männliche Jugendschöffen werden noch gesucht. Das Bewerbungsformular ist zu finden unter www.dresden.de/schoeffen

Ehrenamtliche Richter zurück 1 von 6 weiter An sächsischen Amts- und Landgerichten heißen die ehrenamtlichen Richter Schöffen. Sie wirken an der Urteilssprechung mit. Schöffen sollen ihre Erfahrungen aus dem beruflichen Leben und dem sozialem Umfeld in die Rechtsprechung einbringen. Bewerben kann sich, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, mindestens 25 Jahre und höchstens 69 Jahre alt ist und seinen Hauptwohnsitz in Dresden hat. Schöffen, die sich für Jugendstrafsachen bewerben wollen, müssen außerdem Erfahrung in der Jugenderziehung mitbringen, zum Beispiel eigene Kinder aufgezogen haben oder in einem Verein tätig sein, der mit Jugendlichen arbeitet. Nicht bewerben dürfen sich Richter, Beamter der Staatsanwaltschaft, Notare, Rechtsänwälte, Polizeivollzugsbeamte, Justizvollzugsbeamte, hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer sowie Menschen, die bereits Vorstrafen von mehr als sechs Monaten haben oder gegen die ein Ermittlungsverfahren geführt wird. Bewerber werden in eine Vorschlagsliste aufgenommen. Diese wird durch den Stadtrat beziehungsweise den Jugendhilfeausschuss bis Ende Juni 2018 bestätigt. Anschließend wählt ein Wahlausschuss am Amtsgericht im Herbst 2018 die Schöffen und Jugendschöffen aus.

Mittlerweile hat die Dresdnerin auch gelernt, die Prozesstage gedanklich abzuschütteln, wenn sie das Amtsgericht verlässt. „Ich kann aus dem Saal gehen und den Schalter umlegen.“ Besonders gut klappt das, wenn sie im Fitnessstudio trainieren kann oder Klavier spielt. „Einfach etwas völlig anderes machen, das hilft.“ Das sei nach einem Fall vor wenigen Jahren allerdings nicht leicht gewesen. Eine Frau, vielleicht in ihrem Alter, war vergewaltigt worden. In der Verhandlung wurde ihr bewusst, wie der Ehemann des Opfers von der Tat mitgezeichnet war. „So etwas kann eine Familie zerrütten.“

Aber was passiert eigentlich, wenn sich Richter und Schöffen ins Hinterzimmer zurückziehen? Nickt Andrea Gäbler nur das ab, was der Berufsrichter will? „Es gibt Richter, die schlagen ein Strafmaß vor, und es gibt welche, die wollen, dass wir Schöffen einen Vorschlag machen.“ Entschieden werde letztlich gleichberechtigt. „Jeder hat eine Stimme. Wir können den Richter also auch überstimmen.“ Vorher werde aber ausführlich darüber gesprochen, was Staatsanwalt und Verteidiger fordern, was das Strafgesetzbuch für die Tat vorsieht und ob der Angeklagte überhaupt schuldig zu sprechen ist.

Bevor Andrea Gäbler den Saal betritt, weiß sie so gut wie nichts über den Fall. Nur den Vornamen und das Geburtsdatum des Angeklagten und die ihm zur Last gelegte Straftat kennt sie. Alles Weitere erfährt sie erst im Prozess. „Und so soll es auch sein“, sagt sie. „Ich muss unvoreingenommen in die Verhandlung gehen und darf mir erst dort eine Meinung bilden.“ So soll das Vertrauen der Bürger in die Justiz gestärkt werden. Für fünf Jahre verpflichtet man sich als Schöffe. „Ich habe 2008 einen Aufruf in der Zeitung gelesen“, sagt Andrea Gäbler. „Ich bin neugierig geworden und wollte was machen, was absolut nichts mit meinem Job als Buchhalterin zu tun hat.“ Sonst beschäftige sich doch niemand in seiner Freizeit mit Paragrafen. „Es sei denn, er ist mal zu schnell gefahren.“ Sich vorher ins Prozess- und Strafrecht einzuarbeiten, sei völlig unnötig. „Wer Jura in drei Wochen in einem Schnellkurs lernen will: Das ist Quark.“ Bewerben kann sich jeder Dresdner mit deutscher Staatsbürgerschaft, der mindestens 25 Jahre alt ist.

Wer auch mit dem Gedanken spielt, sich als Schöffe zu bewerben, dem sollte eines klar sein, sagt Gäbler. „Dieses Ehrenamt verlangt Zeit.“ Es gebe Monate mit zwei Verhandlungstagen, und welche ohne Termin. Mal sitze sie nur ein, zwei Stunden im Gericht, dann wieder von morgens bis zum späten Nachmittag. Generell sind Unternehmen zwar verpflichtet, Angestellte für dieses Ehrenamt freizustellen.

In der Praxis rät die Schöffin aber, vorher mit dem Arbeitgeber zu sprechen, ob er das mitmacht. Außerdem sollte man einschätzen, wie Kollegen reagieren. „Wenn meine Arbeit liegenbleibt, muss sie niemand für mich übernehmen. Ich hole alles nach. Wäre das nicht so, könnte es kompliziert werden.“ Manche Betriebe würden für die Fehltage nicht zahlen. In solchen Fällen könnten Schöffen beim Gericht eine Ausfallentschädigung beantragen. Für die Ausübung des Ehrenamtes erhalten Schöffen auch eine Aufwandsentschädigung von sechs Euro pro Stunde.

Nächste Woche wird sich Andrea Gäbler wieder an die Richterbank setzen. Es geht um räuberischen Diebstahl.

