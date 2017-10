Richterin erlässt Haftbefehl Ein 24-jähriger Randalierer hatte bei seiner Festnahme einen Polizisten verletzt. Am Mittwoch wurde der Rumäne am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt.

Mit einem Baseballschläger soll ein 24-jähriger Rumäne fünf Fensterscheiben und einen abgestellten BMW beschädigt haben. © André Braun

Zeugen hatten am Dienstag die Polizei darüber informiert, dass ein junger Mann in der Albertstraße in Döbeln randalieren würde. Wenig später konnten die Beamten den Beschriebenen in Tatortnähe aufgreifen. Es handelte sich um einen 24-jährigen rumänischen Staatsbürger, der erheblichen Widerstand leistete und zudem bei polizeilichen Maßnahmen einen 28-jährigen Beamten leicht verletzte.

Fünf Anzeigen wurden in der Dienststelle gegen den jungen Mann aufgenommen: wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und gleich zweimal wegen Beleidigung.

Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Rumäne noch am Mittwoch am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt. Eine Ermittlungsrichterin erließ letztlich Haftbefehl gegen den jungen Mann, der sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt befindet. (DA)

