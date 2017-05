Richter verdutzt über schweigende Zeugen „Ich interessiere mich nicht für Menschen“ sagt ein Soldat im Prozess gegen drei mutmaßliche Dorffest-Schläger.

In Polenz, das ist der Eindruck von Beobachtern, fremdeln viele mit der Aufgabe des Gerichts, die schweren Vorwürfe aufzuklären. © dpa

Er ist 30 Jahre alt, Soldat, lebt in Polenz, einem Ortsteil in Neustadt/Sa. Der Oberfeldwebel ist ein kräftiger Hüne. Hat er Angst? Ist er bedroht worden? „Nein“, sagt Christian S., der Zeuge. Immer wieder fragt der Richter nach. Andere Zeugen hatten in dem Prozess am Landgericht Dresden schon gesagt, sie hätten Angst, auszusagen.

Seit April müssen sich drei Männer (24, 33, 38) wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, der 33-Jährige gar wegen versuchten Mordes. Beim Polenzer Sonnenwend-Fest im Juni 2016 sollen sie gezielt Ausländer verhöhnt und zusammengeschlagen haben, zwei Bulgaren und einen Rumänen. Ausländer hätten auf dem Fest nichts verloren. In seiner Polizeivernehmung nach der Tat hatte Soldat S. viele Details angegeben, ihm waren die Angeklagten aufgefallen, auch weil sie immer wieder „Sieg Heil“ gebrüllt hätten.

Am Freitag jedoch wollte oder konnte sich der Mann daran nicht erinnern. Er sagte nur, ihm seien Männer aufgefallen, weil sie Fremde waren. Auf drängende Fragen des Gerichts entgegnete er mit Sätzen wie: „Ich weiß nicht einmal, was ich vorgestern gegessen habe“ oder „Ich interessiere mich nicht für Menschen“. Das erzürnte den Vorsitzenden Richter Herbert Pröls zusehends. Er nahm dem Zeugen das Schweigen angesichts seiner zahlreichen Schilderungen von Nazi-Parolen nicht ab. Bei einer derartigen Erinnerungsleistung eines Soldaten habe die Bundeswehr „ein Sicherheitsproblem“, so Pröls.

In Polenz, das ist der Eindruck von Beobachtern, fremdeln viele mit der Aufgabe des Gerichts, die schweren Vorwürfe aufzuklären. Am Montag wird der Prozess fortgesetzt. Es werden Opfer vernommen und weitere Festbesucher.

