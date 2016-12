Richter erzählt von skurrilen Begegnungen

In der Buchhandlung Findus in Tharandt wird an diesem Mittwoch, um 18 Uhr, ein besonderer Gast erwartet. Der ehemalige Amtsgerichtspräsident von Dippoldiswalde, Joachim Thomas aus Kurort Hartha, liest aus seiner Anekdotensammlung mit dem Titel „mit unterbeleuchteten Fußgängern ist zu rechnen“. Mit jahrzehntelanger Geduld hat er die Situationskomik festgehalten, die einem Richter widerfährt. Diese Erfahrungen hat Joachim Thomas in einem Buch zusammengestellt. Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet vier Euro. (SZ/ves)

