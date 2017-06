Richard und Caspar David im Disput Die Wagner-Spiele erleben in Graupa ihre fünfte Auflage. Und sie bringen einen berühmten Friedrich nach Decin zurück.

Der Maler Caspar David Friedrich (Johannes Gärtner, rechts), versucht, den Visionen des Tonkünstlers Richard Wagner (Robby Langer) zu folgen. Ob es ihm gelingt, erfährt der Zuschauer Anfang Juli in Graupa und Decin. © Thomas Morgenroth

Anfang Juli will Caspar David Friedrich sein erstes und wohl berühmtestes Ölgemälde zum ersten Mal in Graupa der Öffentlichkeit vorstellen – mehr als 200 Jahre nach seiner Fertigstellung. „Das Kreuz im Gebirge“, bekannt als „Tetschener Altar“, gemalt 1807/1808, gilt als Ikone der Romantik. Allerdings werden bei der Veranstaltung im Jagdschloss weder das heute unbezahlbare Bild, das sich in der Gemäldegalerie Neue Meister in Dresden befindet, und erst recht nicht der Künstler, der 1840 in Dresden starb, original sein.

Das Gemälde entsteht gegenwärtig als Meisterkopie im Atelier des Meißner Malers André Bytomski, und den Friedrich gibt der Dresdner Schauspieler Johannes Gärtner. Eine Woche lang wird das Bild in Graupa gezeigt, dann soll der neue „Tetschener Altar“ mittels Schiff elbaufwärts an den Ort zurückkehren, wo das Original 112 Jahre lang bis 1921 zu sehen war – ins Schloss Decin, also nach Tetschen. Das Kunstwerk bleibt als Dauerleihgabe dort, es ist ein Geschenk der Richard-Wagner-Spiele Graupa an ihren neuen, zusätzlichen Spielort in Böhmen. Die Kosten für die Herstellung der Kopie, die Intendant Johannes Gärtner auf 15 000 Euro beziffert, tragen die Stadt Pirna und Sponsoren.

Mit der Präsentation des „Tetschener Altars“, begleitet von einem Vortrag des Kunsthistorikers Werner Busch, beginnen die fünften Richard-Wagner-Spiele in Graupa. Neben dem Wagner-Salon in der Remise mit Film und Vorträgen bringen diese im Schlosshof eine Wiederaufnahme des von Gärtner geschriebenen und von Matthias Nagatis inszenierten musikalischen Kammerspiels „Ein Stück vom Himmel oder Wenn ich erst ewig bin“. Die Produktion schlägt eine Brücke zwischen Musik, Theater und Malerei, ganz im Sinne von Wagners Idee eines Gesamtkunstwerks.

Auf der Bühne stehen sich der Komponist Richard Wagner (1813-1883) und der Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) gegenüber, die sich im wirklichen Leben nie begegnet sind. Während einer Reise durch die Sächsisch-Böhmische Schweiz streiten sie über Wert, Sinn und Macht ihrer Kunst sowie deren Einfluss auf die Gesellschaft. Dabei wird alles verhandelt, was die Romantik ausmacht, auch deren dunkle Seiten, wie die Depressionen und Versagensängste der beiden Protagonisten.

In den Hauptrollen sind Johannes Gärtner, 38, als Friedrich und der 55-jährige Dresdner Schauspieler Robby Langer als Wagner zu sehen. Langer gibt der Figur seit den ersten Wagner-Spielen im Jahre 2013 einen unverwechselbaren Charakter. So könnte es tatsächlich gewesen sein, das umstrittene und selten leicht zu ertragene Genie der deutschen Tonkunst des 19. Jahrhunderts. Seine Musik freilich kommt in dem Stück gar nicht vor. Diese komponierte Johannes Wulff-Woesten, der sich von Friedrichs Bildern inspirieren ließ. Der Bannewitzer vertonte zudem einige Gedichte, die Ewa Zeuner singt, begleitet von Solisten der Nordböhmischen Philharmonie Teplice. Ewa Zeuners elfjähriger Sohn Arthur übernimmt zudem die Rolle des Erzählers.

Während Wagner und Friedrich diskutieren, malt der Arnsdorfer Künstler Michael Klose das Bühnenbild – bei jeder Aufführung ein neues. Auf einer drei Meter mal fünf Meter großen, von hinten angestrahlten Leinwand entsteht während der Vorstellung ein Gemälde, das Friedrichs Werke aufgreift. Nur zwölf Minuten Zeit hat hingegen der Dresdner Kirchenmaler Michael Donath, in der Pause im Park auf sechs Quadratmetern Acryl Friedrichs Gemälde „Das Große Gehege“ von 1832 nachzuempfinden – das danach sofort wieder abgewaschen wird. So sind in Graupa tatsächlich alle Künste vereint – und in diesem Jahr auch erstmals in Decin.

Die fünften Wagner-Spiele sind vor allem aus finanziellen Gründen ein weiteres Zwischenspiel der von Gärtner geplanten Trilogie „Wagners Welt“, die mit „Dresden“ und mehr als 120 Mitwirkenden vor vier Jahren ihren Anfang nahm. Sie soll 2018 mit ähnlich großem Aufwand und dem Thema „Exil“ ihre Fortsetzung und 2020 mit „Bayreuth“ ihren Abschluss finden. Im Jahr dazwischen will sich Gärtner mit Wagner und der Literatur am Beispiel E.T.A. Hoffmanns beschäftigen.

Gastspiele in Decin sind bereits fest geplant, neue Friedrichs hingegen nicht. Bedarf gäbe es: Immerhin besaß das Schloss einst drei Gemälde des Romantikers, zwei Landschaften und das berühmte „Kreuz im Gebirge“, das nun bald wieder im gräflichen Schlafzimmer hängt. Vorerst ohne Rahmen, der wegen des großen Aufwandes erst nächstes Jahr fertig wird.

Richard-Wagner-Spiele in Graupa, 1., 2. und 7. Juli, jeweils 20 Uhr; 18.30 Uhr Wagner-Salon; in Decin am 8. und 14. Juli, jeweils 20 Uhr; Verschiffung des „Tetschener Altars“ am 8. Juli, 9.30 Uhr, ab Pirna, Einweihung 17.30 Uhr in Decin, Tickets gibt es in allen SZ-Treffpunkten.

