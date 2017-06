Richard Freitag bleibt bei Nudossi Der Skispringer gehörte zu den ersten Athleten, die von dem Süßwarenhersteller gesponsert wurden.

Richard Freitag zu Besuch in der Produktion in Radebeul. © Nudossi

2014 hatte Nudossi-Geschäftsführer Thomas Hartmann den richtigen Riecher. Kurz vor der Vierschanzentournee schloss der Süßwarenhersteller einen Sponsoringvertrag mit Richard Freitag. Der gewann dann prompt den Wettkampf in Innsbruck und hielt den Nudossi-Schriftzug auf seinem Ski in die Kamera. Jetzt hat die Sächsische und Dresdner Back- und Süßwaren GmbH & Co. KG die Zusammenarbeit mit Richard Freitag verlängert.

„Natürlich wünschen wir uns, dass Richard bald wieder an die Erfolge anknüpfen kann“, sagt Hartmann. „Uns ist allerdings auch wichtig, die Partnerschaft auch dann fortzusetzen, wenn es leistungsmäßig nicht ganz nach Wunsch läuft.“

Das Radebeuler Unternehmen setzt beim Thema Marketing seit einigen Jahren auf Nachwuchstalente im Wintersport. Vor knapp zwei Wochen wurde bereits der Vertrag von Langläuferin Katharina Hennig verlängert.

