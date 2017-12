Rewe schließt nun doch Mit ihren Vermutungen lagen die Sonnensteiner gar nicht so falsch: Der Markt macht zwar nicht Ende Dezember zu, aber kurz darauf.

Pirna. Nach neuesten Informationen schließt der Rewe-Markt auf dem Sonnenstein nun doch schon relativ schnell. Ein Expansionsbeauftragter der Rewe-Group hatte zunächst das Gerücht dementiert, dass der Supermarkt zum Jahresende dichtmacht (SZ vom 18. Dezember).

Das stimmt zwar. Aber nur zwei Tage später erreichte die SZ-Redaktion eine Mitteilung der Rewe-Zweigniederlassung Ost in Teltow: Der Markt schließt zwar nicht zum Jahresende, aber drei Wochen später, zum 20. Januar. „Erst jetzt liegen die überarbeiteten Baupläne vor, sodass wir vor wenigen Tagen noch keine konkreteren Angaben machen konnten“, erklärt Stephanie Behrens von der Rewe Markt GmbH diese Entwicklung.

Rewe plant, die alte Kaufhalle auf dem Sonnenstein Anfang 2018 abzureißen, um auf dem hinteren Gelände einen modernen Supermarkt zu errichten. Für die damit verbundenen Arbeiten muss der Markt schließen, betont Behrens. Mangels geeigneter Flächen könne es während der Abriss- und Bauphase keinen Ausweichverkauf geben. „Wir sind uns bewusst, dass für die Anwohner der Einkauf während der Bau- und Schließungsphase mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist“, sagt Stephanie Behrens.

In der Tat. Der nächste Supermarkt ist das Kaufland an der Struppener Straße. Folglich kann niemand von einer Unterversorgung des Wohngebietes sprechen, aber besonders für die älteren Bewohner in der Gegend wird das Einkaufen beschwerlicher. Vorübergehend. Denn im Sommer soll der neue Rewe-Supermarkt eröffnen. Die 16 Mitarbeiter arbeiten während der Schließungsphase in anderen Rewe-Märkten und kehren später wieder auf den Sonnenstein zurück, so Behrens.

Schwierigkeiten im Vorfeld

Ursprünglich war geplant, dass die Anwohner bereits ab Frühjahr 2018 in dem neuen Rewe-Center ihre Besorgungen erledigen können. Schuld an der Verzögerung soll die ehemalige Gaststätte „Glück auf“, gewesen sein, die dem neuen Markt weicht. „Beim Abriss des Glück-auf-Gebäudes im Sommer hat sich leider gezeigt, dass auf der Fläche mit unvorhersehbaren baulichen Gegebenheiten zu rechnen ist, deren Beseitigung einige Zeit in Anspruch nimmt“, erklärt die Rewe-Sprecherin. Konkreter wird sie nicht.

Der neue Rewe-Markt wird barrierefrei, mit breiten Gängen und einer rollstuhlgerechten Kundentoilette samt Wickeltisch. Zudem wird die integrierte Bäckereifiliale im Vergleich zur heutigen Anordnung einen wesentlich größeren und gemütlichen Sitzbereich bekommen.

Mit einer Verkaufsfläche von 1 600 Quadratmetern wird der neue Supermarkt etwas größer sein als der bisherige und bietet mehr Platz für ein breiteres Sortiment. So wird es laut Rewe beispielsweise eine Salatbar geben, an der die Kunden sich ihre Mahlzeit selbst aus unter anderem grünen Salaten, Käse, Nudelvariationen und Soßen zusammenstellen können. Auch das Angebot regionaler, vegetarischer und Bio-Lebensmittel werde aufgestockt, verspricht die Konzern-Mitarbeiterin vorab.

Wer neugierig geworden ist, muss nicht bis zur Eröffnung warten. Einen Blick auf den neuen Supermarkt können die Anwohner bereits beim Richtfest werfen. Auf der Fläche des abgerissenen alten Marktes entsteht im Anschluss ein Parkplatz mit etwa 100 Stellflächen.

