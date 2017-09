Rewe schließt für fast vier Wochen Der Markt ist an diesem Sonnabend nur bis 16 Uhr geöffnet. Dann wird ausgeräumt.

© dpa

Alles muss raus. Sobald der Rewe-Markt in Bischofswerda am Sonnabendnachmittag geschlossen ist, wird ausgeräumt. Bereits am Morgen wird begonnen, auf dem Parkplatz vor dem Markt ein großes Zelt aufzubauen, sagte Verkaufsleiter Peter Steinhorst am Freitag. Darin wird alle Ware eingelagert, die nicht verderblich ist. Getränke kommen in ein gesondertes Depot. Was nach 16 Uhr an Frischwaren, wie Obst, Gemüse und Molkereierzeugnissen, noch in den Regalen ist, spendet der Supermarkt der Bischofswerdaer Tafel. Ebenso Produkte, deren Haltbarkeit in den kommenden dreieinhalb Wochen abläuft. Bereits in dieser Woche wurde weniger neue Ware bestellt als sonst.

Bis zum 25. Oktober wird der Markt nach modernem Konzept umgebaut. Fußboden- und Deckenplatten werden erneuert, die Beleuchtung auf LED umgestellt. Neu hinzu kommt eine Klimaanlage. Der Haupteingang wird umgestaltet. In der Bauzeit bleiben auch Bäcker und Blumenladen im Vorkassenbereich geschlossen. Neueröffnung ist am 26. Oktober. (SZ)

zur Startseite