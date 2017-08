Rewe-Neubau im Pulsnitzer Stadtrat Das Projekt wurde schon mehrfach thematisiert. Für den Investor geht es nun um eine Teilbaugenehmigung.

Im Pulsnitzer Rathaus geht es erneut um den Rewe-Markt. © René Plaul

Erneut beschäftigt sich der Pulsnitzer Stadtrat am Montag, dem 14. August, mit dem geplanten Abriss und Neubau des Rewe-Marktes an der Kamenzer Straße in Pulsnitz. Thema sind wiederholt dafür nötige Änderungen am Bebauungsplan. Außerdem steht eine Teilbaugenehmigung für die Petz Rewe GmbH für ihr Projekt auf der Tagesordnung. Das stand zuletzt Anfang Juli im Rat zur Diskussion. Die Handelskette will ihren Supermarkt in Pulsnitz abreißen und durch einen größeren Neubau ersetzen. Die notwenigen Änderungen am Bebauungsplan waren schon mehrfach Thema und sollten im Juli beschlossen werden. Doch die entsprechenden Tagesordnungspunkte mussten noch einmal verschoben werden. Hintergrund waren Forderungen der Landesdirektion. Ursprünglich plante die Handelskette nur einen Umbau des Marktes in Pulsnitz an der Kamenzer Straße inklusive Erweiterung. Später entschied man sich für den Neubau.

Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Ratssaal des Ratskellers. (SZ)

