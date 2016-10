Rewe-Markt zeigt Fotografien Gullydeckel, Windräder, Straßenlaternen – eine Fotografin hat verschiedene Gegenstände farblich in Szene gesetzt.

Kann ein Windrad durch seine Drehung einen Regenbogen entstehen lassen? Diese und andere Fragen werfen die Fotografien von Anne Benz auf. © Anne Benz

Die gebürtige Rostockerin Anne Benz zeigt derzeit im Rewe-Markt am östlichsten Zipfel von Radebeul in der Meißner Straße 5 bereits ihre vierte Schau, angefüllt mit anspruchsvollen Fotografien. Marktleiter Frank Schaarschuh sieht in der Künstlerin längst schon einen Stammgast in seinem Supermarkt.

Benz gab den 26 Bildern der aktuellen Ausstellung den fragenden Titel „Fusion oder Täuschung?“ Und es ist in der Tat so, selbst ein sehr aufmerksamer Betrachter der farbigen Fotografien hat es nicht gerade leicht, die Bilder den beiden Begriffen unter- beziehungsweise zuzuordnen.

Diese mögliche Unentschlossenheit wirft natürlich Fragen auf. Wie die, ob ein Windrad durch seine Drehungen tatsächlich einen Regenbogen entstehen lassen kann. Oder jene, die ein vertikales geflanschtes Abflussrohr als stummen Wächter vor abstrakten Wandmalereien sieht. Wie geschickt eine rankende Pflanze an einem benachbarten dornigen Stamm Halt sucht. Ob der feuerrote Hydrant auf den Gullydeckel aufpasst oder umgekehrt.

Auch die, ob der Vogel sich hoch oben auf der viergeteilten Straßenlaterne ein Nest gebaut hat oder diese hohe Position lediglich als Sicherheitszuflucht nutzt? Und nicht zuletzt der krasse Gegensatz, der sich auftut, wenn die Fensterfront eines Neubaublocks die unmittelbare Nachbarschaft einer überdimensionalen farbgewaltigen Wandmalerei ertragen muss. Zwangsläufig drängt sich die Frage auf: Was ist in den Bildern eine wirkliche Fusion und was ist lediglich eine Täuschung? Darauf nun Antworten zu finden ist gewiss nicht einfach, dennoch gibt es sie.

Manches bildnerische Rätsel im Bild erklärt sich vielleicht aus dem Wissen heraus, dass Anne Benz neben ihrer großen Lust am Fotografieren auch noch den Status einer Umweltberaterin innehat. Sie findet also gewissermaßen ihre Motive auch durch ihre diesbezügliche gesellschaftliche Funktion. Und so werden selbst die im strömenden Regen leuchtenden Lampions zu einer Art Sinnbild für die Kraft des Lichtes und der Wärme.

Bis Ende des Jahres können die Arbeiten von Anne Benz im Rewe-Einkaufsmarkt am östlichen Eingang von Radebeul besichtigt werden.

