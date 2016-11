Rewe beendet Zeltverkauf Der umgebaute Markt an der Zittauer Hochwaldstraße wird am 5. Dezember wieder eröffnet.

Symbolbild: Ein Kunde geht in einem Rewe-Supermarkt mit einem Einkaufskorb am Kühlregal entlang. © dpa

Der Lebensmitteldiscounter Rewe beendet am Sonnabend, um 22 Uhr, seinen Zeltverkauf in Zittau. Darüber informiert der Handelsriese seine Kunden. Gut drei Wochen später, am 5. Dezember, wird um 10 Uhr der umgebaute Markt wiedereröffnet. Im Januar dieses Jahres war der Discounter ausgezogen, damit das Gebäude umgebaut werden konnte. Der Verkauf in dem riesigen, beheizten Zelt, das für die Übergangszeit auf dem Parkplatz vor dem Humboldt-Center errichtet worden war, begann am 19. Februar. Aufgrund der deutlich kleineren Fläche – rund ein Drittel des vorherigen Supermarktes – war das Sortiment im Zelt geschrumpft. In den vergangenen Tagen ist das Warenangebot aufgrund der baldigen Rückkehr ins Humboldt-Center noch einmal deutlich reduziert worden. An diesem Sonnabend, dem letzten Verkaufstag im Zelt, bekommen die Kunden auf einzelne Produkte Rabatte.

Das Humboldt-Center wurde in den vergangenen Monaten für gut 4,5 Millionen Euro umgebaut. Die Fläche des Rewe-Supermarktes ist künftig kleiner. (jl)

zur Startseite