Rewe baut neu in Pulsnitz Der Handelskonzern plant an der Kamenzer Straße noch einmal völlig um. Der alte Supermarkt soll komplett abgerissen werden. Bisher war von Umbau die Rede.

Das ist schon eine Überraschung: Bisher plante die Handelskette Rewe-Petz den Umbau des Marktes in Pulsnitz an der Kamenzer Straße, inklusive Erweiterung. Jetzt soll es sogar ein Neubau werden.

Erst Ende des Vorjahres befasste sich der Stadtrat zuletzt mit dem Thema. Er änderte auch den Bebauungsplan und ebnete damit den Weg für den Umbau. Der Markt sollte in diesem Jahr eine bauliche Vergrößerung erfahren. Dafür sollten bestehende Parkplätze überbaut und an anderer Stelle neue Parkflächen geschaffen werden. Bisher konnte auf diesen Flächen – bereits in Rewe-Besitz – nichts gebaut werden. Deshalb die Änderung des Bebauungsplanes. Nun kommt alles ganz anders.

Die Handelskette habe bei ihren Kostenrechnungen inzwischen festgestellt, dass der Umbau ähnliche Summen wie ein Neubau verschlingen würde, so die Information aus der Pulsnitzer Stadtverwaltung. Immerhin sei der Bau schon etwa 25 Jahre alt. Es war der erste Markt, der sich 1991 in dem Einkaufszentrum angesiedelt habe. So werde sich der Neubau auch architektonisch deutlich vom alten Markt abheben. Auch der Neubau soll in diesem Jahr beginnen. Das Planverfahren laufe noch.

Aber es stehe fest, dass der neue Markt auf dem jetzigen Parkplatz an der Nord-/ Ecke Kamenzer Straße entstehen wird. Der Altbau wird abgerissen. Dort entsteht dann Freiraum für Parkplätze, quasi vor dem künftigen Eingang. Der wird nicht mehr zur Nordstraße zu finden sein, sondern genau auf der anderen Seite. Neben dem Neubau entstehen einwärts ins Einkaufszentrum weitere Stellplätze

. So hob der Stadtrat jetzt seine Beschlüsse aus dem Vorjahr wieder auf, um dann neue Beschlüsse zu fassen. Denn nach dem bisherigen Stand wäre zwar eine Sanierung, nicht aber ein Neubau an dem Standort möglich. Der Stadtrat brachte nun die entsprechenden Änderungen am Bebauungsplan auf den Weg. Mit der Bauaufsicht im Landratsamt habe sich die Stadt bereits abgestimmt und ist zuversichtlich, dass der Neubau genehmigt wird.

