Revolution im Karneval Die Vereine in Bad Schandau und Reinhardtsdorf einigten sich auf getrennte Umzugstermine. Die Zuschauer freut’s.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Bad Schandauer Vereinsführung hatte keine Scheu, in den „heiligen Hallen“ in Reinhardtsdorf aufzulaufen. © Katja Frohberg Die Bad Schandauer Vereinsführung hatte keine Scheu, in den „heiligen Hallen“ in Reinhardtsdorf aufzulaufen.

Die Faschingspolizei von Reinhardtsdorf könnte in dieser Saison auch auf Bad Schandaus Straßen marschieren.

Von einem Treffen auf neutralem Boden konnte keine Rede sein. In die Zentrale des Reinhardtsdorfer Karnevalsclubs (RKC) wurden die Bad Schandauer Karnevalisten eingeladen, um eine wegweisende Entscheidung zu treffen. In der Kellerbar im Prinzenpalast am Sport- und Freizeittreff Reinhardtsdorf sollte der neue Pakt besiegelt werden. Jahrelang herrschte so etwas wie Eiszeit zwischen den Vereinsvorständen der benachbarten Gemeinden. Doch je öfter man sich traf, umso aufgetauter wurden die Begegnungen. Deshalb hatte es am Ende jenes Abends im September keinen der Beteiligten mehr überrascht, dass es nun doch zu dieser Einigung kam. „Wir haben uns auf eine Regelung verständigt, sodass die Vereine nicht mehr parallel zu ihren Festumzügen einladen“, sagt Olaf Ehrlich, Präsident der RKC.

Was sich so logisch anhört, hat für diese beiden Orte aber fast revolutionären Charakter. Es gibt nun mal nur ein Wochenende vor dem Rosenmontag. Der Sonnabend gilt in Bad Schandau wie in Reinhardtsdorf als Höhepunkt der Saison und an dem wird ausgiebig gefeiert inklusive Festumzug. Das hieß, dass sich nicht nur das Publikum entscheiden musste, zu wessen Prunksitzung und zu welchem Umzug es geht, sondern auch befreundete Vereine mussten sich entscheiden. Die Cunnersdorfer bereicherten den Umzug in Reinhardtsdorf, die Krippener den in Bad Schandau.

Auch am Sonnabend vor Rosenmontag im Jahr 2014 marschierten beide Vereine parallel. Einen Großteil der Strecke liefen die Narren unbeobachtet für sich allein. Große Lücken klafften zwischen den Stellen, an denen sich Zuschauer an den Straßenrändern aufstellten. Vom jeweils anderen erfuhr man nur aus der Presse.

Im März 2014 hatte die Sächsische Zeitung die beiden Vereinsvorsitzenden an einen Tisch geholt. Damals konnten sich beide noch nicht vorstellen, dass sie sich mal in Sachen Festumzug absprechen würden. Zweieinhalb Jahre später ist das nun doch passiert. „Seit 15 Jahren bin ich im Amt. Da gab es immer mal wieder Ansätze, sich abzustimmen. Dass es jetzt mit einer Einigung geklappt hat, freut mich sehr“, sagt Torsten Herrmann, der Präsident des Karnevalsclubs Bad Schandau.

Feiern nach Aschermittwoch

Die neue Zusammenarbeit hat aber auch ein unschöner Zufall befördert. Die Bad Schandauer hatten im Frühjahr 2016 ihren Umzugstermin zwangsläufig hinter den Aschermittwoch verschieben müssen, weil ihr angestammter Veranstaltungsort, die Kulturstätte in der Badallee, nicht rechtzeitig für die Vorbereitungen zur Verfügung stand. So bekamen beide Vereine unerwartet die Möglichkeit, doch mal den Umzug der anderen zu besuchen. „Das hat allen Teilnehmern gefallen“, sagt Ehrlich.

Dass beide gut organisiert sind, war dabei nicht das Überraschende. Positiv zur Kenntnis genommen hatten aber alle, dass ein Termin nach Aschermittwoch so gut angenommen wurde. Zur Karnevals-Diplomatie gehört, dass Bad Schandau in diesem Jahr wieder später – nämlich am 4. März – durch die Straßen der Stadt zieht. Im Jahr darauf haben sich die Reinhardtsdorfer dazu verpflichtet. Unterschrieben wurde nichts. Es gilt: Ein Narr, ein Wort. „Es waren ja fast alle Vorstände dabei. Da gibt es keinen Grund, an der Einigung zu zweifeln“, sagt Torsten Herrmann.

Eigentlich sollte am Aschermittwoch ja alles vorbei sein. Dazu hält der Sächsische Karnevalsverband alle Mitgliedsvereine an. Der Bad Schandauer gehört zwar nicht dem Verband an. Der Reinhardtsdorfer aber schon. Da bleibt abzuwarten, wie sich der Verband dazu positioniert.

Im Sinne der Feiernden ist die Absprache aber allemal. Die können jetzt zwei Ausflüge planen. Sie werden auch nicht zwei identische Umzüge sehen. Bei ihren Heimspielen lassen sich die Vereine natürlich was Besonderes einfallen.

Festumzug in Reinhardtsdorf: 25. Feb. 2017, 13 Uhr; Festumzug Bad Schandau: 4. März 2017, ab 14 Uhr

zur Startseite