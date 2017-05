Reusch bleibt CDU-Kreischef 95 Prozent der Christdemokraten sprachen dem Radebeuler bei einem Kreisparteitag erneut das Vertrauen aus.

Ulrich Reusch bleibt der Chef der Kreis-CDU. © Archiv/Jörg Schubert

Es sei in einer für die Union schwierigen Zeit gelungen, die Geschlossenheit zu wahren. Dieses Fazit hat der CDU-Kreisvorsitzende Ulrich Reusch auf einem Kreisparteitag in Weinböhla gezogen. Einen wichtigen Beitrag habe der Bundestagsabgeordnete Thomas de Maizière geleistet. Trotz seiner Verpflichtungen in Berlin stand er oft im Wahlkreis den Bürgern Rede und Antwort. Reusch betonte, dass die sächsische CDU auch gegenüber Berlin Profil gezeigt habe: „In Sachsen und im Kreis Meißen steht nicht nur CDU drauf, da ist auch CDU drin.“

Auf dem Kreisparteitag wurde eine überarbeitete Satzung beschlossen. Ein Antrag des Stadtverbandes Radebeul, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden, wurde mit großer Mehrheit an die sächsische CDU-Landesgruppe im Bundestag verwiesen.

Wichtigstes Anliegen der Versammlung waren jedoch die Wahlen zum Kreisvorstand. Ulrich Reusch, der keinen Gegenkandidaten hatte, wurde mit über 95 Prozent der abgegebenen Stimmen als Vorsitzender bestätigt.

