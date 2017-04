Reus soll’s richten Bei Borussia Dortmund lebt im 100. Champions-League-Spiel der Traum vom ersten Halbfinaleinzug seit vier Jahren.

zurück Bild 1 von 2 weiter Rechtzeitig vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale ist Marco Reus wieder fit. Im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt traf der 27-Jährige schon früh zur Dortmunder Führung. Eine Wiederholung in Monaco käme der Borussia nicht ungelegen. © dpa Rechtzeitig vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale ist Marco Reus wieder fit. Im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt traf der 27-Jährige schon früh zur Dortmunder Führung. Eine Wiederholung in Monaco käme der Borussia nicht ungelegen.

Kein Träumer, aber nicht ohne Hoffnung: BVB-Chef Watzke.

Jetzt erst recht! Borussia Dortmund will allen Widrigkeiten trotzen und sich eine Woche nach dem Sprengstoffanschlag auf den Teambus den Traum vom Halbfinale im 100. Champions-League-Spiel doch noch erfüllen. „Wir sind keine Träumer. Wir wissen, dass die Chance nicht sehr groß ist – aber es ist eine da“, betonte Klub-Boss Hans-Joachim Watzke vor dem Abflug in Richtung Cote d’Azur am Dienstagvormittag. Anders als sonst stand da kein Spieler für Interviews zur Verfügung. Die Statements gaben Sportdirektor Michael Zorc und eben Watzke.

Der große Hoffnungsträger bei der schwierigen Mission am Mittwoch beim französischen Spitzenklub AS Monaco heißt Marco Reus. „Sein Ausfall hat unendlich geschmerzt. Er ist ein ganz wichtiger Faktor. Er verändert unser Spiel alleine durch seine Anwesenheit“, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Nationalspieler Reus hatte beim 3:1 gegen Eintracht Frankfurt nach sechswöchiger Verletzungspause mit seinem dritten Saisontor ein erfolgreiches Comeback gegeben und damit Tuchel trotz der Hinspielniederlage Mut für das Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse im Fürstentum gemacht. Das bewies er 27.Jährige am Dienstag auch mit Worten: „In unserer Mannschaft steckt genügend Qualität, dass wir das Spiel noch drehen können. Wir haben in den letzten Tagen einen enormen Teamgeist entwickelt.“

Auch Tuchel traut seinem Team große Comeback-Qualitäten zu. „Es ist erst Halbzeit. Wir liegen 2:3 zurück. Wir haben den Glauben noch nicht verloren.“, sagte er, bevor die Mannschaft den Flieger Richtung Nizza bestieg. „Wir glauben an uns“, sagte auch Abwehrchef Sokratis wild entschlossen. Die Statistik spricht allerdings gegen die Borussia: Nach einer Hinspielpleite im eigenen Stadion hat der BVB im Europacup noch nie die nächste Runde erreicht.

Darüber haben die Spieler im Vorfeld der Partie aber nicht gesprochen, das schockierende Attentat vom 11. April ist weiter Gesprächsthema Nummer eins. „Die Mannschaft hat fast Übermenschliches geleistet. Daraus wird sie Kraft ziehen“, sagte Watzke, allerdings weiß er auch: „Die Chance zum Weiterkommen ist sehr stark reduziert, das ist keine normale Runde. Deshalb haben wir keine Erwartungshaltung.“ Sportdirektor Michael Zorc ergänzte: „Wir freuen uns auf das Spiel und versuchen, das Ergebnis noch zu drehen.“

Der Verein hat den Profis professionelle Hilfe durch Psychologen angeboten, doch die Aufarbeitung ist ein mühsamer Weg. Bei der Rückkehr in die Normalität ist weiterhin Geduld gefragt, das macht die Aufgabe für Tuchel nicht leichter. „Wir legen da alle einen Spagat hin“, sagte Tuchel, die Probleme lägen „in der Fokussierung auf die Spiele“.

Um beim heimstarken französischen Tabellenführer doch noch die Runde der besten vier europäischen Mannschaften zu erreichen, müssen die von rund 1300 Fans unterstützten Schwarz-Gelben im Stade Louis II mindestens zwei Treffer erzielen. Neben Reus sind daher auch die weiteren Offensivkräfte um Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang gefordert. „Wir sind auch in Monaco in der Lage, mit zwei Toren zu gewinnen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Gleichzeitig darf man dem Gastgeber, der in 32 Ligaspielen bereits bemerkenswerte 90 Treffer erzielt hat, nicht viele Räume bieten. Das Angriffsduo mit Star-Stürmer Radamel Falcao und dem erst 18 Jahre alten Wunderkind Kylian Mbappé stellte schon im Hinspiel seine Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis. Mbappé erzielte zwei Treffer. Doch übermächtig ist der Gegner nicht. Nur mit Mühe gewann das Team von Trainer Leonardo Jardim die Generalprobe gegen Aufsteiger Dijon 2:1. Erst die Einwechslung von Kapitän Radamel Falcao brachte die Wende. Damit kann Monaco weiter auf den ersten französischen Meistertitel seit 2000 hoffen.

Im Vergleich zum Hinspiel, das keine 24 Stunden nach dem Anschlag mit drei Explosionen angepfiffen wurde, sind die Voraussetzungen für den achtmaligen deutschen Meister diesmal günstiger. Auch wenn die Nachwirkungen immer noch spürbar sind. Kapitän Marcel Schmelzer glaubt aber, „dass uns das als Mannschaft noch einmal zusätzlich zusammenschweißen wird“. Am Mittwoch wäre eine gute Gelegenheit, das zu beweisen.

TV-Tipp: Das ZDF überträgt das Spiel am Mittwoch ab 20.45 Uhr.

