Reue für hässlichen Facebook-Kommentar Einem 21-Jährigen sind an einem Nachmittag im Mai die Pferde durchgegangen. Nun musste er sich vor dem Jugendgericht dafür verantworten.

Leider wird selten thematisiert, wie sozial eigentlich soziale Netzwerke sind. Man könnte auch fragen: wie asozial. Ein 21-jähriger Koch hat das nun am eigenen Leib erlebt. Im Mai hat er sich zu einem unüberlegten Kommentar auf einer Facebook-Seite hinreißen lassen. Anlass war ein Bericht über die Verurteilung eines Angeklagten wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern am Landgericht Leipzig. „Macht es tot dieses Tier“ und „sowas hat das Leben nicht verdient“ schrieb der junge Mann voller Wut unter den Beitrag einer Dresdner Boulevardzeitung. Die Staatsanwaltschaft hat ihn daher wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten angeklagt.

„Es war übertrieben, so etwas zu schreiben“, sagte der Angeklagte, der ohne Verteidiger zum Prozess vor dem Jugendgericht erschienen war. Er sprach von einer „Kurzschlussreaktion“. Inzwischen habe er sich einige Gedanken gemacht. „Wenn tatsächlich etwas passiert wäre – wie hätte ich damit leben können?“, fragte sich der 21-Jährige nun. „Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich da wirklich geschrieben habe.“ Er selbst sei Vater eines kleinen Jungen, weshalb ihn der Bericht über den Fall aus Leipzig wütend gemacht habe. Er habe sich vorgestellt, dass auch sein Kind Missbrauchsopfer werden könne. Nach seiner Polizeivernehmung im Juli habe er den Kommentar gelöscht. Inzwischen achte er genau darauf, was er schreibe.

„Eventuell sollte ich mein ganzes Facebook-Profil löschen?“, überlegte er laut. „Das ist gut“, schoss es ihm wie aus einem Munde von der Richterin, der Staatsanwältin und der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe entgegen. Da der Heranwachsende nach früheren Drogenproblemen sein Leben inzwischen im Griff hat, stimmte das Gericht einer vorläufigen Einstellung des Verfahrens zu. Der Angeklagte hatte bereits 100 Euro als Auflage an einen gemeinnützigen Verein bezahlt.

