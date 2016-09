Reue an Roma-Mahnmal Prags Vizepremier Andrej Babis entschuldigt sich für seine Äußerungen über das KZ Lety.

Andrej Babis – hier bei einer Debatte im tschechischen Parlament – hat die Roma-Verfolgung während des Zweiten Weltkriegs verharmlost. Bei einem Besuch im früheren KZ Lety zeigte er Reue. © reuters

So leicht ist Andrej Babis nichts peinlich. Bisher hat der Prager Vizepremier, Finanzminister und Chef der zweitstärksten Regierungspartei ANO (Aktion unzufriedener Bürger) auch immer am Ende noch ein Schlupfloch gefunden. Als ihn ein Gericht in Bratislava wegen mutmaßlicher Kungelei mit der kommunistischen Staatssicherheit angeklagt hatte, stellte ihm ein früherer hoher Stasi-Mann als Zeuge einen Persilschein aus. Als Medien den Großunternehmer mit Milliardenvermögen beschuldigten, unerlaubt EU-Subventionen für seine Firmen einzustreichen, drohte er mit Klage. Als es um fragwürdige Gelder für seinen teuren Firmensitz am Rande Prags ging, erklärte er, dass der gar nicht ihm, sondern seinen Kindern gehöre.

In der letzten Woche hat sich der 62-jährige gebürtige Slowake aber dann doch zu sehr vertan. Da erklärte er, das frühere „Zigeunerlager“ im südböhmischen Lety sei „kein Konzentrationslager, sondern lediglich ein „Arbeitslager“ gewesen. „Wer nicht arbeitete, der war mit einem Schubs dort.“ Allein die Tatsache, dass in Lety auch Roma-Kinder gefangen gehalten wurden, spricht gegen Babis. Der sozialdemokratische Premier Bohuslav Sobotka forderte eine Entschuldigung. Babis wehrte sich zunächst, er sei falsch zitiert worden. Doch gemeinsam mit zwei anderen Ministern fuhr er nach Lety und legte am Mahnmal eine Rose nieder. Später entschuldigte er sich im Abgeordnetenhaus.

Noch vor der NS-Besetzung Böhmens und Mährens 1939 verabschiedete die damalige Prager Regierung ein Gesetz über „Arbeitslager für Arbeitsscheue“. Die Nazis übernahmen es und befahlen später, in Lety ein KZ zu errichten, übertrugen die Leitung und die Bewachung jedoch Tschechen. Unter deren Aufsicht sind Hunderte Roma nach Auschwitz deportiert worden. In Lety selbst starben mehr als 300 Menschen, darunter auch Kinder.

Seit 1974 steht auf dem Areal in Lety eine Schweinemastanlage. 2005 verlangte das Europaparlament deren Beseitigung und die Einrichtung einer Gedenkstätte. Damals geriet darüber der seinerzeitige Präsident Vaclav Klaus in Rage und redete von einem bloßen „Sammellager für Arbeitsunwillige mit ein paar Typhus-Toten“.

