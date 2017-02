Rettungswache wird eher fertig Die Arbeiten an Objekt in Stiebitz gehen zügig voran. Wer es betreiben soll, ist noch offen.

So soll die fertige Rettungswache in Stiebitz aussehen. © Landratsamt

In der künftigen Rettungswache in Stiebitz läuft der Innenausbau. Nachdem in Fahrzeughalle und Sozialtrakt der Estrich gegossen wurde, installieren Handwerker derzeit die Heizungsanlage, informiert das Landratsamt. Anschließend folgen Trockenbau, Fliesen- und Malerarbeiten. Bisher ging alles zügig voran: „Wir werden aus heutiger Sicht das Objekt bereits zum 30. Juni an den Leistungserbringer übergeben und somit wird dieses einen Monat vorzeitig in Nutzung gehen“, teilt Kreissprecher Gernot Schweitzer mit. Ursprünglich war die Übergabe für Juli 2017 geplant.

Der Landkreis errichtet an der Dresdener Straße seit Juni vergangenen Jahres die neue Rettungswache Bautzen-West. Die Kosten für das 1 000 Quadratmeter große Gebäude liegen bei 2,5 Millionen Euro. Hier sollen künftig 60 Mitarbeiter arbeiten. Für den Betrieb der Wache gibt es laut Landkreis mehrere Bewerber. Mitte März soll über den Betreiber entschieden werden. Im Anschluss an die Fertigstellung der Rettungswache soll für eine Million Euro die Rettungswache an der Flinzstraße modernisiert und erweitert werden. (SZ/ma)

