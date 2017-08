Rettungsversuch für die Bunte Republik Chaos, Streit und ein Ende mit Knall: Wie soll das Neustadt-Fest nach diesem Jahr wieder bunter werden?

Einhorn auf der Kamenzer Straße © Sven Ellger

Mit der diesjährigen Bunten Republik Neustadt (BRN) endete auch eine Ära: Diejenigen, die das Fest über Jahre geprägt haben, werfen hin. Die Schwafelrunde – so der Name des losen Verbands – hat sich aufgelöst. Das muss aber nicht der Untergang, sondern kann auch eine Chance sein. Es wird ein Rettungsversuch gewagt.

So wurde in diesem Jahr ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben. Der Görlitzer Professor Matthias Munkwitz untersucht mit seinen Kulturmanagement-Studenten das Fest. Sie haben Händler und Feiernde befragt. In dem Gutachten soll nicht nur die Organisationsstruktur untersucht und mit anderen deutschen Festen verglichen werden. Der Professor will vor allem die zentrale Frage nach dem Nutzen der Bunten Republik für die Stadt und die Region beantworten – finanziell sowie als Magnet für Touristen oder Zuzügler. Letztlich sollen aus den Ergebnissen Lösungsvorschläge abgeleitet werden, die zur besseren Koordination des Festes führen. Die bietet auch Magnus Hecht. Der Mitbegründer der Schwafelrunde arbeitet ein Konzept mit konkreten Maßnahmen aus. Noch ist es nicht fertig, umfasst aber schon jetzt fast 50 Seiten. Am Montagabend stellte Hecht die bisherigen Ergebnisse im Ortsbeirat Neustadt vor.

Der Vorsitzende des Scheune-Vereins hat im Wesentlichen vier Ideen. So soll ein BRN-Beirat gegründet werden. „Davon erhoffe ich mir mehr Verbindlichkeit als bei einem Verbund von Freiwilligen wie der Schwafelrunde“, erklärt Hecht. Darum könnte sich Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) kümmern. Daran beteiligen sollen sich vor allem die sogenannten Inselverantwortlichen – eine Art Miniveranstalter, die das Programm auf Straßenzügen und Plätzen gebündelt koordinieren. Mindestens zweimal im Jahr müsse sich der Beirat treffen, so Hecht.

Daneben schlägt der Beauftragte auch die Einrichtung eines BRN-Büros vor, das mindestens acht Monate im Jahr besetzt sein soll. Auch eine Satzung wäre denkbar. Bei anderen großen Festen wie dem Stadtfest oder dem Striezelmarkt gibt es diese schon. Allerdings organisiert dort auch ein Gesamtveranstalter. Bei der Bunten Republik ist das anders. Das Fest wird bisher über die Polizeiverordnung und die Straßensondernutzung geregelt. Es herrschen also nur Ver- und keine Gebote. „Durch eine Satzung könnten beispielsweise Insellösungen gefördert, anderes mit Gebühren belegt werden“, sagt Hecht.

Zuletzt schlägt der Neustädter ein zweistufiges Anmeldeverfahren vor. Demnach könnte es zunächst eine Anmeldefrist für Inselverantwortliche geben. Erst dann soll die Anmeldung von einzelnen Ständen möglich sein. Bislang gab es einige Monate vor dem Fest eine Ausschreibung. Danach konnten sich alle Interessierten um einen Stand bewerben. In diesem Jahr versank die Anmeldung allerdings im Chaos.

Weil die Ausschreibung diesmal viel zu spät im Amtsblatt erschien, hatten die Händler deutlich weniger Zeit, um ihre Stände anzumelden. Dann kam das Straßenbauamt nicht mit der Bearbeitung der Anträge hinterher. Nur wenige Tage vor der BRN waren viele noch im Ungewissen. Außerdem trudelten bei vielen BRN-Originalen erstmals ablehnende Bescheide ein. Hintergrund war der Zuständigkeitswechsel. Weil es bei der BRN früher häufig Krawalle gab, hatte sich das Ordnungsamt bislang um die Koordination gekümmert. Nachdem es wieder in „ruhigeres Fahrwasser“ gelenkt wurde, hat in diesem Jahr das Straßenbauamt übernommen – allerdings nur widerstrebend und nach reichlich zeitraubender Diskussion, die letztlich zu dem Durcheinander führte. Baubürgermeister Schmidt-Lamontain erklärte die BRN kurz vor knapp zur Chefsache, wälzte von früh bis spät bereits beschiedene Anträge und konnte so einige Ablehnungen abwenden.

Das diesjährige Chaos sei der Höhepunkt einer schlechten Kommunikation mit der Stadt und ein Grund für die Auflösung der Schwafelrunde gewesen, so Hecht. Bislang haben die Mitglieder ein klares Bekenntnis der Stadt zur BRN vermisst. Obwohl Schmidt-Lamontain betonte, dass er sich der „Bedeutung der BRN, nicht nur für die Neustadt, sondern für die Gäste aus der ganzen Stadt und über alle Generationen hinweg“ bewusst sei. Wie groß diese Bedeutung tatsächlich ist, soll nun wissenschaftlich geklärt werden.

