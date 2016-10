Rettungsübung am Grenzübergang Ludwigsdorf Deutsche und polnische Ärzte, Feuerwehrleute, Polizisten und andere Retter übten am Samstagvormittag, was bei einem schweren Unfall mit Toten und Verletzten zu tun ist.

Großeinsatz auf dem Autobahnrastplatz Ludwigsdorf an der A4. Zum Glück nur eine Übung. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Es war kein Schönwettereinsatz, aber das hatte auch niemand erwartet. Herbstliches Schmuddelwetter herrschte am Samstagvormittag auf dem Autobahnrastplatz bei Ludwigsdorf an der A4, als die Rettungskräfte gerufen wurden. Auf dem Gelände der ehemaligen Grenzabfertigung hatte es einen schweren Unfall gegeben - ein Auto fährt auf ein anderes Fahrzeug, überschlägt sich und landet in einer Touristen-Gruppe. So sah es das Übungsszenario vor. Eine Tote und zehn Schwerverletzte, Personen im Auto eingeklemmt. Es kam darauf an, polnische und deutsche Helfer trotz Sprachbarriere koordiniert einzusetzen.

Zwei Stunden später zogen die Verantwortlichen Bilanz - und waren zufrieden. Unser Fotograf war bei der Rettungsübung dabei. Wir zeigen seine Fotos in einer Bildergalerie.

