Rettungstunnel für den Hauptbahnhof

Der Dresdner Hauptbahnhof soll einen Rettungstunnel bekommen. © Sven Ellger

Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten an dem neuen Rettungstunnel im Hauptbahnhof beginnen. Dieser ist notwendig, damit Fahrgäste von den Gleisen fliehen können, wenn der Weg über die Ankunftshalle versperrt ist. Da eine Flucht über die Gleise zu gefährlich ist, soll ein Tunnel im Notfall zum Wiener Platz führen. Während des Baus werden auch die Gleise in der Ankunftshalle modernisiert. Die sind während des Baus teils gesperrt. Start für die Arbeiten ist an der Südseite.

Neu graben müssen die Arbeiter den unterirdischen Weg nicht. Sie sanieren den ehemaligen Posttunnel. Durch den wurden früher Pakete und Briefe von der Post an der Bayrischen Straße zu den Gleisen transportiert.

Die Deutsche Bahn rechnet mit Kosten von mehreren Millionen Euro. Konkrete Zahlen kann erst eine genaue Planung liefern. (SZ/acs)

zur Startseite