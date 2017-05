Rettungsschwimmer wieder im Einsatz Seit Sonnabend sind die Rettungsschwimmer der DLRG wieder am Berzdorfer See tätig. Ihr Saisonstart begann mit einer Taufe.

Das neue Wachboot vor der Namensgebung © DLRG

Tauchritz. Seit Sonnabend sind die Rettungsschwimmer der DLRG wieder am Berzdorfer See tätig. In der Blauen Lagune sind am Wochenende die Badestrände von 10-18 Uhr bewacht, in den Ferien täglich. Darüber informiert Manuel Schulze vom DLRG-Landesverband Sachsen. In der Blauen Lagune werden am Wochenende die Badestrände von 10-18 Uhr bewacht, in den Ferien täglich.

Der DLRG-Saisonstart begann mit einer Taufe. „Zu Ehren unseres verstobenen Vorsitzenden haben wir ein neues Boot auf seinen Namen, Detlef, getauft“, sagt Schulze. Das Wachboot sei mit einem 25-PS-Motor ausgestattet. Es werde unterstützend für den Wachdienst in der Lagune eingesetzt. Das Boot sei 4,15 Meter lang und mit ALU Platten ausgelegt. So können die Rettungsschwimmer damit laut Schulze auch bei schwierigeren Unfällen Personen transportieren. (szo)

