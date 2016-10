Rettungsschwimmer in der Wüste Friedrich Machein betreute für die Dresdner Hilfsorganisation Arche Nova drei Flüchtlings-Camps im Irak. Weil durch die Kämpfe um Mossul wieder Tausende fliehen, arbeiten die Wasser-Spezialisten gegen die Zeit.

Das Flüchtlingscamp Daquq im Süden der irakischen Stadt Kirkuk: Vor dem Tor warten Neuankömmlinge aus Mossul und hoffen auf eine Unterkunft. © Friedrich Machein

Friedrich Machein kümmert sich seit zwei Jahren um Flüchtlings-Camps im Irak. Bisher betreute er mit seinem Team für die Dresdner Hilfsorganisation Arche Nova zwei Camps in der abgelegenen Region Diyala. Abgelegen bedeutet nahe der iranischen Grenze, fern der Dschihadisten-Kämpfe, unter dem Schutz der kurdischen Verwaltung.

Doch mit dem Marsch auf Mossul durch die Anti-IS-Koalitionäre stehen die Hilfsorganisationen vor neuen Problemen: Eilig müssen Zelte und Hütten her für die flüchtende Bevölkerung aus der umkämpften Stadt. Da selbst die Militärs nicht wissen, wie viel Widerstand sie erwartet und wie lange die Kämpfe dauern werden, plant das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen mit Tausenden gefährdeter Zivilisten.

Im Süden von Kirkuk liegt das dritte und damit jüngste Flüchtlingscamp, dessen Wasserversorgung zu den zentralen Aufgaben von Arche Nova zählt - im Auftrage des Auswärtigen Amtes. Eigentlich säße Friedrich Machein auch schon längst im Geländewagen und wäre auf den Weg dorthin, plötzlich aber vereiteln Kämpfe bei Kirkuk seinen Besuch im Camp von Daquq: Vom IS aktivierte Schläfer sollten den Vormarsch der irakischen Armee stoppen. Nach einem Tag der Gefechte erklärte die kurdische Peschmerga-Miliz die Feinde zwar für besiegt, doch ein Risiko bleibt.

Herr Machein, können Sie nicht im Schutz einer bewaffneten Eskorte nach Daquq fahren?

Die Regel für NGOs lautet: keine Waffen im Hilfskonvoi. Also warten wir noch etwas ab, bis sich die Lage weiter beruhigt hat und dann starten wir. Risiken minimieren gehört zur täglichen Arbeit, nach fast zwei Jahren in der Gegend haben wir uns daran gewöhnt - und eigentlich sind wir hier sehr sicher.

Fahren Sie täglich von Sulaimaniya aus zu dem neuen Camp?

Wenn es die Sicherheitslage und das Wetter zulassen, dann sind wir meistens unterwegs. Neben dem neuen Camp betreuen wir weiter südlich im Land die Camps Al-Wand 1 + 2 sowie die kleinere Anlage Qoratu. Dazu kommen dann noch an die 20 Dörfer, in den Flüchtlinge bei Familien und Verwandten untergekommen sind. Dort kümmern wir uns um das Abwasser, reparieren Schultoiletten und bauen Waschgelegenheiten für die Menschen.

Seit einer Woche wird das Camp in Daquq im Süden der Großstadt Kirkuk erweitert: Bis zum Wochenende wohnten dort fast 900 Familien, rund 3600 Menschen und wir wollen dort Platz schaffen für weitere 600 Familien. Doch das Grundwasser bereitet uns große Probleme.

Finden Sie zu wenig in der Gegend?

Wasser ist in der Tiefe reichlich vorhanden, doch leider ist es salziger als in der Nordsee. Die Menschen können es direkt gefördert weder trinken noch zum Kochen nutzen, maximal zum Waschen der Wäsche. UNICEF weiß um das Problem und wird eine entsprechende Anlage zum Entsalzen des Wassers bauen. Ein dritter Brunnen ist auf dem Gelände geplant, doch dürfte die Qualität des Wassers dieselbe sein.

Wie funktioniert das Leben in dem Camp?

Die Familien wohnen in großen Zelten, mehrere Familien bilden dabei eine kleine Community, sie teilen sich Küche und Sanitäranlagen. Die Kinder gehen in die Schule, die Eltern kümmern sich um die Verteilung der Lebensmittel oder Kleidung und um die Sauberkeit in den Zelten. Denn der Staub in dem Teil der Wüste ist ein Phänomen: An manchen Tagen steht er knöchelhoch, und wenn man da durch watet, sind die Schuhe mit feinstem Sand überzogen. Fällt im Winter dann der Regen, verwandelt sich alles in Matsch.

Und die Flüchtenden kommen alle aus der Region um Mossul?

Fast alle. Auch wenn ich kein arabisch spreche, aber ich sehe es in den Augen der Menschen, wie froh sie sind, es geschafft zu haben. Es ist ein weiter Weg durch die Wüste, die so gut wie keinen Schutz bietet. Die ganze Gegend zwischen Mossul und Kirkuk bleibt weiter gefährlich. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen, die in den internationalen Medien gar nicht registriert werden, die Menschen hier aber beschäftigen.

Die NGO INSO widmet sich der Sicherheit und meldete in den vergangenen Tagen verstärkt Überfälle auf Häuser und Autos im Raum von Kirkuk. So haben wir auch für unser internationales Team von rund 30 Mitarbeitern einen neuen Sicherheitsplan fixiert. Eigentlich empfinden wir das Gebiet als ziemlich sicher, weil die Menschen als Nachbarn sehr aufeinander schauen, hier leben stolze und traditionsbewusste Kurden. Doch die Frontlinie verläuft dann auch wieder nur in einer Distanz von knapp zehn Kilometern.

Die UN spricht von einer Million Menschen, die wegen der Kämpfe um Mossul fliehen könnten - gibt es überhaupt noch Platz für weitere Flüchtlinge?

Tatsächlich werden fast überall bestehende Camps erweitert oder neue gebaut. Dass es nicht leichter wird, geeignete Plätze zu finden, zeigt das Beispiel Daquq. Doch auch die Probleme werden wir meistern: Schließlich sind wir ja als Spezialisten hier für die Themen Wasser, Sanitär und Hygiene. Das Auswärtige Amt weiß um den aktuell erhöhten Bedarf an Mitteln und hat diese bereits für das laufende Jahr zugesichert. Doch niemand wagt eine Prognose, wie lange die Kämpfe noch dauern werden.

Wie erholen Sie sich von den ganzen Gefahren, dem ewigen Staub und dem versalzenen Wasser?

Tatsächlich habe ich in der Nähe unseres Büros in Sulaimaniya ein kleines Schwimmbad gefunden - dort ziehe ich an den Freitagen meine Bahnen. Auf Wunsch bringe ich den Jungs noch etwas Technik bei, ich bin ja ausgebildeter Rettungsschwimmer und Rettungstaucher. Das entspannt ungemein. Und für die weitere Fitness habe ich mir eine Wii-Konsole mitgebracht.

Die Fragen stellte Stefan Becker.

