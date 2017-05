Rettungsschwimmer gehören zu den Besten

Die Freitaler Rettungsschwimmer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben kürzlich bei den Landesmeisterschaften in Erfurt den dritten Platz geholt. Es siegte das Team aus Chemnitz vor Dresden. An den Start gingen insgesamt 15 Damen-, Herren- und gemischte Mannschaften aus sieben sächsischen DRK-Kreisverbänden. Die Freitaler Mannschaft landete im Männer-Wettbewerb auf dem Treppchen. Zu den Disziplinen, die in Staffeln auf Zeit absolviert wurden, gehörten unter anderem das Flossenschwimmen, Streckentauchen, Kleiderschwimmen und das Rettungsschwimmen. Seit drei Jahren führen die thüringische und die sächsische DRK-Wasserwacht ihre Meisterschaften gemeinsam durch. (SZ)

