Rettungsschwimmer dringend gesucht

Es ist zwar gerade nicht das passende Wetter, aber in der Gemeindeverwaltung denkt man schon über die kommende Freibadsaison nach. Bademeister Peter Fröbel kann das Elbgaubad im Sommer nicht alleine schmeißen. Zur Absicherung der Saison sucht die Gemeinde deshalb einen weiteren Rettungsschwimmer von Juni bis August.

Marlies Urban von der Personalabteilung hofft, dass sich Bewerber aus der Region melden. Denn bisher hatte die Gemeinde mit dem Wellenspiel in Meißen kooperiert. Von dort kam ein Rettungsschwimmer, der in den Sommermonaten in dem Hallenbad nicht so dringend gebraucht wird. Aber wie in anderen Bädern, sei die Personalsituation auch in Meißen schwierig, so Marlies Urban.

Schon im vergangenen Jahr schlugen das Deutsche Rote Kreuz und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft vor Beginn der Badesaison Alarm. Denn die Seenlandschaft in Sachsen wächst ständig, weshalb mehr Rettungsschwimmer gebraucht werden. Zudem wandern viele Helfer zu attraktiveren Angeboten an der Küste ab.

Laut Stellenausschreibung beträgt die wöchentliche Arbeitszeit im Weinböhlaer Bad 35 Stunden – auch an Wochenenden. Bezahlt wird nach Tarif des öffentlichen Dienstes. Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein, das Deutsche Rettungsschwimmerabzeichen in Silber haben sowie einen aktuellen Ersten-Hilfe-Kurs nachweisen können.

Die Gemeindeverwaltung denkt auch schon an die Nachfolge vom Bademeister. „Ab Sommer wollen wir ausbilden“, so Marlies Urban. Der Fachangestellte für Bäderbetriebe wird seine praktische Ausbildung teilweise im Wellenspiel Meißen erhalten.

